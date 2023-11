Ciclone Cleopatra «Dopo dieci anni viviamo nella paura»  

Inviata

Uras. Quella linea netta di fango secco nel portoncino in legno è rimasta là da quel maledetto 18 novembre 2013. Segno ancora evidente del ciclone Cleopatra: l’acqua era arrivata a un metro e 60 d’altezza devastando case, attività e facendo due vittime. Un disastro che nessuno dimentica. Sarà per questo che, tutt’oggi alla prima allerta meteo, torna l’incubo dell’alluvione.

La paura

Dieci anni fa Uras era stato uno dei primi paesi a finire sotto l’ondata di acqua, fango e detriti venuta giù dal Monte Arci. Poi aveva investito anche Terralba, Palmas Arborea e Solarussa. Pioveva intensamente dal giorno prima, nel pomeriggio di lunedì 18 novembre l’emergenza: il rio Tamis e il rio Craccheras avevano rotto gli argini, le zone di Sant'Antonio e San Salvatore erano completamente allagate, case sommerse fra via Eleonora e via Sassari. «Sembrava che la montagna ci stesse cadendo sopra» racconta Giovanna Meloni, pensionata e cognata di Vannina Figus, la 64enne prima vittima della furia di Cleopatra. I ricordi sono ben scolpiti nella memoria. «La porta della cucina era bloccata, eravamo in trappola. Ci siamo salvati perché è crollato un muro e siamo saliti al primo piano».

Le vittime

Poi l’allarme per quel silenzio preoccupante nella casa dei cognati, proprio a fianco alla sua in via Sassari. «Chiamavo Vanna e Piero ma nessuno rispondeva» riferisce. L’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri Cacciatori di Sardegna, quindi il finale tragico. «Vannina era stata trascinata dall’acqua, venne ritrovata sotto un tavolo – dice con un filo di voce – mio cognato Piero Pia era riuscito a salvarsi rimanendo attaccato alla finestra per sei ore». Nonostante le cure non si è più ripreso e qualche mese dopo è deceduto. «È stato tremendo, i ricordi e i sacrifici di una vita cancellati in pochi minuti – va avanti Giovanna Meloni – Ho salvato il mio corredo, è rimasto macchiato ma non sono riuscita a buttarlo via». La figlia Rosy ricorda l’aiuto da parte delle associazioni «la camera da letto ce l’ha regalata la Caritas, altri mobili ci sono arrivati da privati».

Le difficoltà

Poco distante anche via Eleonora era finita sott’acqua. Anziani bloccati al primo piano che ricevevano farmaci e alimenti dalle forze dell’ordine, una falegnameria in ginocchio così come la rivendita di bombole e bici. Oggi l’attività è operativa ma come precisa il titolare Roberto Serra «sono l’unico che non è ripartito al 100 per cento – osserva con rabbia – Avevo aperto il negozio da appena tre anni, era tutto nuovo e in un attimo è stato devastato. Ricordo quel giorno come fosse ieri, non ero riuscito nemmeno ad abbassare la serranda, eravamo dovuti scappare». Negozio e abitazione distrutti. «Ripartire è stato durissimo, gli aiuti sono rimasti promesse, Regione e Stato completamente assenti – ripete – ho avuto 14mila euro dalla banca dopo sette anni. E purtroppo c’è stato qualcuno che è riuscito a speculare persino su una tragedia simile». Federica Lai, assistente per anziani, si è salvata perché aveva portato i bambini di 3 mesi e 5 anni dal pediatra a Terralba. «Mi chiamarono dicendo che la casa era allagata – ricorda – non volevo crederci, invece era tutto vero. Per anni abbiamo vissuto con il terrore e ancora oggi quando piove abbiamo paura». Sensazioni diffuse a Uras, anche il sindaco Samuele Fenu ha vissuto quei momenti. «La preoccupazione c’è sempre – fa notare- purtroppo in questi dieci anni non si è fatto quasi nulla sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico. Il progetto per intervenire con uno sbarramento ai piedi del Monte Arci ha un iter lunghissimo, c’è troppa burocrazia persino per effettuare la pulizia dei canali». Interventi iniziati ieri, domenica intanto sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime.

RIPRODUZIONE RISERVATA