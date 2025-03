«Ciclomotori, la mia passione» 

I ciclomotori d’epoca sono la passione di Stefano Porcu, 63 anni, di Guspini: elettrauto da 40 anni, da una ventina si dedica al restauro di veicoli a motore con due ruote di cilindrata non superiore a 50.«Ne possiedo circa trenta», sorride: «È una mia collezione personale che metterei a disposizione della popolazione se a Guspini si dovesse creare un piccolo museo. Mi piacerebbe fare un raduno generale in pease per mostrare ai giovani e meno giovani i modelli più famosi».

Motori a due tempi

Sono veicoli d’epoca dotati di piccoli motori a due tempi: «Nel tempo – prosegue l’esperto – ne ho ristrutturato tanti che stavano parcheggiati da anni in cantine o sotto qualche pergolato dopo aver percorso per quasi un secolo le strade del paese e della Sardegna. Sono modelli prodotti da marche storiche: dai mitici Morini, Guzzi, Garelli e Piaggio della prima metà del ‘900 sino agli avveniristici “Ciao” del 1970, che stabilì il record di vendite e in quegli anni fu il mezzo di trasporto più utilizzato dai giovani e fu usato anche per romanzare fiction di mafia e di fotoromanzi con cantanti, attrici e attori».

Simboli di libertà

Gli splendidi “gioielli” in acciaio con motori di alluminio raffreddati ad aria erano scelti non solo per il loro fascino e il loro blasone, ma anche perché rappresentavano la moda e il desiderio di libertà dei giovani di allora. L’elettrauto non si limita a descriverne le caratteristiche tecniche: evidenzia anche le trasformazioni sociali che segnarono il passaggio da un modello all’altro. «I ciclomotori – spiega – contribuirono all’evoluzione collettiva di cinque generazioni e ai progressi tecnici del tempo».

Storie e avventure

Guardare la collezione di Stefano Porcu significa fare a ritroso un percorso della memoria in cui si ricordano e mettono a fuoco personaggi ed episodi: «I motorini che ho raccolto – riflette l’appassionato – furono protagonisti delle storie di lavoro di artigiani, di contadini e allevatori che si recavano in campagna e che solo con questi mezzi potevano passare negli stretti tratturi dell’agro locale, e delle avventure paesane di tanti ragazzi. Episodi ed emozioni di cui si stima il ricordo perché quegli eventi interpretano la storia di ragazzi che oggi sono adulti. Fanno parte della storia sociale di una comunità in cui i componenti esprimevano, con questi mezzi, anche la loro personalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA