Ciclodromo, lavori terminati 

Sono terminati i lavori per la realizzazione del ciclodromo di Guspini, un’opera molto attesa per la quale a breve il Comune pubblicherà un bando di gestione. L’impianto è stato realizzato su un’area comunale che si trova poco fuori dal centro del paese a poca distanza dalla strada statale 126.

Il piano

L’intervento rientra nel piano di recupero e valorizzazione degli impianti sportivi dell’assessorato guidato da Giorgia Massa, subentrata nella Giunta del sindaco Giuseppe De Fanti in seguito alla morte dell’assessore Marcello Fanari: «Le associazioni che attualmente usano gli impianti comunali sono tredici. Nel nostro territorio oltre ad associazioni che si rapportano con i più piccoli abbiamo anche associazioni di amatori – racconta la delegata allo Sport –. Come amministrazione abbiamo già portato avanti progetti dedicati alle scuole e altri ancora saranno realizzati nel corso dell'anno, come Gusport e Sportcity». Ambizioso il piano per la prossima stagione. «Abbiamo completato la nuova pista di atletica ed eseguito vari lavori sui palazzetti, oltre ad aver acquistato nuove attrezzature – continua Massa –. Come di consueto supportiamo tutte le associazioni sportive anche mediante erogazione di prestazioni economiche per l’attività sportiva svolta». A Guspini sono attive molte associazioni che contano centinaia di atleti affiliate a una o più federazioni sportive riconosciute dal Coni e che potranno chiedere l'utilizzo degli impianti sportivi comunali presentando apposita istanza.

Il bando

In vista dell’assegnazione, l’assessora Giorgia Massa ha predisposto un bando di assegnazione per la stagione sportiva che partirà a settembre. Il bando riserva l’assegnazione alle società che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione di appartenenza.

