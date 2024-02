Ciclodromo, lavori agli sgoccioli 

Si avviano a conclusione i lavori del ciclodromo di Guspini che avrà una pista lunga quasi due chilometri. L’impianto nasce in un’ampia area di proprietà pubblica in prossimità del polo sportivo e dello stadio comunale in località Serra Murdegu. «La pista del ciclodromo si sviluppa su un percorso ad anello, nel suo perimetro esterno è prevista una pista di ciclocross. Potrà essere utilizzata per ciclismo, mountain bike e corsa. La conclusione è prevista presto – promette il vice sindaco Marcello Serru –. Questo progetto è nato durante la scorsa consiliatura con la programmazione territoriale grazie all’impegno del sindaco a migliorare la dotazione degli impianti sportivi e ora stiamo iniziando a vedere i frutti di questo lavoro».

L’attesa

L’idea del ciclodromo nasce dalla necessità del territorio e della popolazione di fare sport su strada e quando sarà terminato verrà sottoposto all’approvazione del Coni, ciò permetterà di installare l’impianto d’illuminazione per la fruizione anche in notturna. Il compendio è affiancato al blocco della struttura dello stadio comunale, pertanto si potranno utilizzare gli spogliatoi e i servizi, con magazzino e infermeria accanto all’ampia area parcheggi esistente nel sito. «Abbiamo percorso a piedi la pista che ha dimensioni importanti e credo diventerà una risorsa preziosa per lo sport non solo a Guspini ma in tutto il territorio. Le piste sono a buon punto e in tutta l’area sono evidenti i progressi fatti in questi mesi. Ringrazio tutti i tecnici che stanno lavorando con competenza e passione a questo progetto e la ditta che sta lavorando in maniera intensa e competente nonostante questo periodo di grande difficoltà dovuto al numero di cantieri aperti», dicono alcuni genitori mentre verificano i progressi del cantiere.

Le attività

Il presidente dell’associazione ciclistica Sandro Atzeni commenta: «Quello del ciclodromo è senz’altro un buon progetto, i lavori dovevano essere consegnati lo scorso anno nel mese di agosto. L’impianto verrà utilizzato in particolare dagli atleti giovanissimi della Scuola di ciclismo Guido Saba per gli allenamenti e per le gare organizzate dall’Unione ciclistica Guspini Asd, inoltre per le categorie esordienti, allievi e juniores, potremmo utilizzare le bici da pista, prive di freni. Abbiamo in cantiere il progetto sportivo S4S con le scuole primarie e medie – prosegue Atzeni – organizzato dall’assessorato allo Sport con il contributo delle associazioni sportive del Comune, nonché il progetto con il Comitato olimpico nazionale italiano come centro Coni, la possibilità del ciclodromo porterà i nostri ragazzi ad allenarsi in tutta sicurezza e non come abbiamo fatto negli ultimi anni utilizzando aree di allenamento non sicure».

