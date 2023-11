«Ciclisti a rischio, bisogna intervenire» 

I ciclisti ci sono. Così come chi ama fare jogging. Mancano però le piste ciclopedonali dove correre in sicurezza senza rischiare di essere investiti dalle auto in transito. Nel territorio che va da Ollastra a Simaxis sono tanti gli appassionati che percorrono le strade sopra le due ruote e a piedi, con però tutti i pericoli del caso. Qualcosa a breve però cambierà.

La pista a Simaxis

A Simaxis tra non molto, almeno così spera il Comune, arriveranno gli operai per realizzare una pista ciclo pedonale che per la prima volta collegherà il paese alla zona artigianale, esattamente nel tratto tra l’incrocio di via Gialeto e via Nenni, fino ad arrivare accanto all’incrocio di via Tuveri. Si tratta di circa tre chilometri percorsi ogni giorno da tanti ciclisti e pedoni. Il Comune già da diversi mesi è risultato beneficiario di un contributo regionale per la realizzazione del primo dei due lotti della pista. «Siamo nella fase della liquidazione del finanziamento che arriva dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici - spiega il primo cittadino di Simaxis Giacomo Obinu - Per il primo lotto sono a disposizione quasi 273 mila euro, di cui circa 27 mila cofinanziati dal Comune. Una volta ricevuti i soldi procederemo con la pubblicazione del bando per affidare i lavori. Il progetto è già stato approvato, anzi, era una delle clausole per ottenere le risorse. Si tratta di un’opera importante che i cittadini aspettano da tempo». Nell’opera è prevista anche l'illuminazione.

L’idea di Ollastra

Non naviga in buone acque invece il Comune di Ollastra: nel territorio non è presente alcuna pista ciclabile e per ora il progetto non è nemmeno custodito all’interno degli armadi degli uffici comunali. «Piacerebbe anche a noi realizzare un tratto da riservare a chi ama passeggiare e pedalare in sicurezza - spiega il primo cittadino Osvaldo Congiu - ma l’unico pezzo dove potrebbe sorgere un pista è quello presente sulla provinciale 87 che collega il nostro paese con il territorio di Siapiccia. Strada che però oggi si presenta con tanti disagi tra cui buche profonde, percorsa ugualmente da tanti ciclisti. Prima quindi dovrebbe essere sistemata». Idea che il sindaco di Ollastra ha già più volte presentato al sindaco di Siapiccia: «Chiederemo alla Provincia se è possibile intervenire prima di tutto per sanare la strada - promette Congiu - poi sarà nostro compito procedere con la richiesta alla Regione di un finanziamento».

