Ciclista travolto: in Rianimazione 

In sella alla bici nera da competizione, in solitaria come ogni mattina, per affrontare chilometri di strada prima dell’appuntamento della gara “Ironman” che lo attendeva ad ottobre in Catalogna. Gavino Petretto, ex impresario edile e ciclista esperto di 70 anni, residente a Porto Torres, stava percorrendo via dell’Industria, quando è stato investito e sbalzato violentemente sull’asfalto da una Volkswagen Golf, guidata da un giovane 37enne del posto. L’uomo versa in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. Nell’impatto con la vettura ha riportato un trauma cranico e spinale importante.

L’urto

L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 8.20, mentre il 70enne percorreva via dell’Industria, una delle arterie ad alto flusso di traffico, e si apprestava a svoltare in via Verdi, così come l'auto sopraggiunta dalla direzione opposta. Il conducente del mezzo, probabilmente abbagliato dal sole, non ha visto il ciclista, che è stato travolto e scaraventato a terra. L’urto, all’incrocio davanti al McDonald’s, è stato violento. Il 70enne nella caduta ha perso il casco, ha battuto la testa sull’asfalto riportando lesioni anche alla schiena. Soccorso dal conducente dell’auto, è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza Avis di Campanedda e la medicalizzata Mike 2. Ai soccorritori le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Una volta stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, dove è arrivato vigile e cosciente. Sottoposto ad una serie di accertamenti e vista l’aggravarsi delle condizioni, il ciclista è stato successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione e costantemente tenuto sotto osservazione dall’equipe medica. La prognosi è riservata. Gavino Petretto, sportivo e appassionato di bici da corsa, stava completando l’attività di allenamento e di preparazione alla competizione di triathlon di alto livello, in programma il 5 ottobre a Barcellona. Stava rientrando a casa, dopo aver percorso in bici un lungo tratto di strada. Ora il compito di accertare la esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità, spetterà ai carabinieri della compagnia di Porto Torres, intervenuti sul posto per i rilievi e per sentire alcuni testimoni, insieme alla Polizia locale.

