Ciclista travolto da un’auto 

Grave incidente ieri mattina alle porte di Posada, lungo la statale 125 verso Siniscola. Franco Mucelli, di Siniscola, molto conosciuto nel territorio per il suo impegno nella promozione sportiva del pedale su due ruote, è rimasto ferito mentre stava percorrendo la strada in sella alla sua bici. All’altezza dell’incrocio che conduce alla zona artigianale del paese, è stato centrato da una Fiat Punto guidata da un anziano automobilista.

Lo scontro

L’uomo era impegnato in una svolta a sinistra mentre il ciclista sopraggiungeva dal senso opposto. L’impatto, a metà di un lungo rettilineo, è stato violento. Il ciclista è stato sbalzato dalla sella, ha colpito con la testa il parabrezza della vettura ed è poi ricaduto pesantemente sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118, allertati dal conducente dell’auto. L’équipe ha stabilizzato Mucelli prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato ricoverato.

Le condizioni

I primi accertamenti hanno confermato la gravità del quadro clinico, sebbene l’uomo non risulti in pericolo di vita. Avrebbe riportato un importante trauma cranico e alcune sospette fratture, oggetto di approfondimenti diagnostici.

Indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Posada, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. L’automobilista, sottoposto all’alcoltest, è risultato negativo. In forte stato di choc, ha dichiarato ai militari di non essersi accorto della presenza del ciclista mentre si apprestava a svoltare verso la zona artigianale. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e se vi siano state condizioni di scarsa visibilità o altre circostanze che possano aver contribuito all’incidente. La notizia è subito rimbalzata a Siniscola che nei centri del circondario, destando grande apprensione per le condizioni di Mucelli, molto noto per l’attaccamento al mondo ciclistico del territorio. In passato era stato dirigente dell’associazione Pedale siniscolese e delegato del Coni di Nuoro, insignito con la stella di bronzo per meriti sportivi.

