Ciclista travolta da un’auto, è grave 

È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari la 23enne di Cabras che due giorni fa è stata travolta da un’auto.

La giovane nel tardo pomeriggio di giovedì in sella alla sua bici percorreva la strada Provinciale che da Oristano porta a Torregrande. Improvvisamente, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è stata tamponata da una Volkswagen Golf, guidata da un operaio 23enne di Cabras, ed è finita a terra rimanendo gravemente ferita. Subito sono scattati i soccorsi, sulla provinciale è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla giovane poi vista la gravità dei traumi, i medici hanno preferito trasferirla al Brotzu di Cagliari. La 23enne è ricoverata in prognosi riservata.

Sulla strada provinciale 1 sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano che hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica del tamponamento e stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per accertare le responsabilità. Durante la fase dei rilievi e dei soccorsi, il traffico ha subito qualche rallentamento, poi la circolazione è potuta riprendere regolarmente. ( v.p. )

