Ciclista travolta da una betoniera 

Milano. Si chiama “angolo buio”, è il punto cieco nello specchietto retrovisore che gli autisti di grandi mezzi devono controllare girando a destra. Una piccola porzione che durante la svolta dura un paio di secondi al massimo, a volte meno. Ed è chiuso in questi pochi attimi l’incidente avvenuto ieri a mezzogiorno all’angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria a Milano, dove una donna di 39 anni in bici ha perso la vita travolta da una betoniera.

L’impatto è stato devastante, per la ciclista, che lascia una bimba di sei anni, non c'è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo, 53 anni, illeso ma sotto choc, è risultato negativo ai test di alcol e droga. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati. Saranno le telecamere ad aiutare la ricostruzione, e sarà fondamentale capire la velocità di guida e se l’autista abbia attivato la freccia prima di svoltare.

RIPRODUZIONE RISERVATA