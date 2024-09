Ciclista sedicenne contro auto, paura durante gli allenamenti 

Un giovanissimo ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Mannironi.

Il ragazzo si stava allenando insieme ad un compagno. D’improvviso è andato a tamponare violentemente un’auto. Ad avere la peggio il ciclista.

Si tratta di un sedicenne che lamentava dolori allo sterno. Sul posto sono arrivati in tutta fretta l’ambulanza con l’equipe del 118 e l’auto delle Volanti. Il traffico in ingresso alla città ha subito forti rallentamenti per consentire i soccorsi. Il ragazzo è stato accompagnato al Pronto soccorso del San Francesco per essere sottoposto ad accurati accertamenti medici. (f. le.)

