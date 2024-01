Ciclista muore a Milano, prima vittima del 2024  

Milano. Al decimo giorno dell’anno le strade di Milano già registrano un nuovo incidente mortale per un ciclista, Ivano Calzighetti, barista di 37 anni. È stato investito nella notte di martedì a un incrocio nel quale uno dei due mezzi è passato col rosso. La conducente dell'auto coinvolta è stata denunciata per omicidio stradale.

Una scia di sangue iniziata nel 2023 con altre cinque morti su due ruote, cui hanno fatto corollario polemiche, ricorsi e iniziative popolari. Anche ieri, alla notizia dell'ennesima morte, si sono mobilitate le associazioni di ciclisti e di cittadini solidali, che hanno indetto per le 19 un presidio nel punto dove è avvenuta «questa ennesima violenza stradale».

È accaduta alle 2.35 in viale Umbria, nella zona Est del capoluogo lombardo. I soccorritori del 118 sono giunti in pochi minuti, ma l’uomo era già morto. La conducente dell’auto con la quale c'è stato l'impatto è una 25enne che è stata denunciata per omicidio stradale. Al momento però non è ancora certo chi dei due sia passato col rosso.

Secondo la Polizia locale, Calzighetti indossava il casco, che però è saltato via nell'impatto. Sulla vettura, una Peugeot 206, viaggiavano due persone: oltre alla conducente, c'era un suo amico di 22 anni. La macchina transitava nel viale che va verso la zona nord della città quando si è scontrata con la bicicletta.

