Ciclista investito sulla Statale 130: è grave 

Sono critiche le condizioni di Salvatore Pia, il 66enne di Assemini rimasto coinvolto, ieri intorno alle 13, in un grave incidente nel tratto della Strada Statale 130 che collega il semaforo di via Sardegna a quello di via Piave, in direzione Iglesias. L’uomo stava facendo rientro a casa in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un Ford Transit. Pia ha urtato violentemente il parabrezza, riducendolo in frantumi, per poi essere scaraventato rovinosamente a terra una decina di metri più avanti rispetto a ciò che è rimasto (non più di una carcassa) della sua bici. Una dinamica che ricorda quella simile nella quale, un anno e mezzo fa, perse la vita la decimese Greca Meloni. Anche lei, come Pia, non aveva altra possibilità che recarsi nel centro abitato in bici. Ma l’“incrocio della morte” non le aveva lasciato scampo.

La dinamica

Intorno all’ora di pranzo la Statale non è particolarmente trafficata. Forse anche per questo Pia, residente in località Bau Luas (vicino a Sa Serra), l’ha attraversata come di consueto per andare ad acquistare qualche genere alimentare da mettere in tavola. Giunto al market, distante poche centinaia di metri in linea d’aria dalla sua abitazione, ha messo in busta poche cose, il tanto da consentirgli di muoversi agevolmente anche in bicicletta. Così si è rimesso in sella, in direzione casa. Ha attraversato la prima carreggiata in direzione Cagliari e, subito dopo, si è immesso nello spartitraffico sterrato che divide le due corsie poco prima del semaforo di via Sardegna. Ma nel tentativo, evidentemente maldestro, di raggiungere la parte opposta della strada è stato investito in pieno dal furgoncino.

Non è chiaro se Pia abbia cercato di attraversare la doppia corsia trasversalmente. Di fatto il conducente del Transit, Pierluigi Fois, imprenditore asseminese, non ha potuto evitarlo.

I soccorsi

Salvatore Pia, una volta a terra, è stato soccorso da una donna che sopraggiungeva, con un altro veicolo, da Sestu. Si è fermata e ha prestato le prime attenzioni al malcapitato che, in evidente stato confusionale e con la testa sanguinante, è riuscito a dire solo il suo nome e il suo cognome.

Allertato immediatamente il 118, l’elisoccorso è sopraggiunto in pochi minuti, atterrando nel bel mezzo della Statale. L’uomo, che per tutto il tempo è rimasto cosciente, è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui è stato accolto nella “shock room” (o sala rossa), un’area super-attrezzata all’interno del pronto soccorso dedicata alla gestione immediata dei pazienti in condizioni critiche per stabilizzarli rapidamente prima di un eventuale ricovero in rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale che per quasi tre ore hanno fatto i rilievi, stabilito la dinamica e gestito il traffico. Intanto la Procura ha disposto il sequestro dei mezzi.

