Stava rientrando a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni in paese con la sua irrinunciabile bicicletta: è stata travolta e uccisa da un’auto sulla Statale 130. Greca Melis, 72 anni, di Decimomannu, ha perso la vita nel bivio per San Sperate. I volontari l’hanno trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma non c’è stato niente da fare: un’altra tragedia, un’altra croce lungo la Statale.

a pagina 29