Ciclista bolzanino si accascia e muore Inutili i soccorsi  

Aveva appena imboccato la salita che apre verso le porte dell’abitato quando è stato colpito da un malore. È stato presumibilmente un infarto la causa del decesso di Vittorio Merlo mentre era in sella alla sua bicicletta. Aveva 77 anni ed era originario di Bolzano, ma da tempo si era stabilito a Tertenia. Proprio dalla Marina di Sarrala era partito, ieri mattina, per una delle sue consuete sgambate sulle strade del territorio. Aveva scelto di raggiungere Triei, in una giornata di sole e una temperatura quasi primaverile. Merlo aveva appena superato l’incrocio per il campo sportivo di Saevenu. Davanti a sé una leggera salita che lo avrebbe condotto in via Vittorio Emanuele, strada principale che porta verso la piazza di Chiesa. Superata una semicurva, l’uomo ha accusato un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto, al centro della carreggiata. Alcuni automobilisti hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce Bianca di Baunei ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Al medico del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Baunei. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA