Ciclismo, una tradizione da tramandare 

Tenere viva una tradizione, quella del ciclismo, che Monserrato ha sempre avuto e che, se non coltivata, rischia di perdersi. La cittadina dell’hinterland cagliaritano è protagonista di una due giorni di manifestazioni che coinvolgono grandi e piccoli, nell'ambito della Settimana europea della Mobilità sostenibile.

La gara

Ieri sera si è svolta l’annuale “Coppa Città di Monserrato”, che per il terzo anno era dedicata a Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argiolas, i tre monserratini che persero la vita nel 2020 in un incidente in auto vicino a Cardedu. Anche loro erano appassionati di ciclismo. Organizzato dall’Asd Gino Mameli col patrocinio del Comune, l'evento si è svolto in via Porto Botte, via dell’Argine e via Caracalla ed ha visto la partecipazione di 40 ciclisti da tutta la Sardegna. A ciascuno dei premiati (i primi tre classificati di varie categorie) è stata consegnata una targa con il nome di ognuna delle tre vittime dell'incidente, offerta dai familiari. Ad assistere alla gara c’erano decine di persone. E il presidente dell’asd organizzatrice, Gino Mameli, non può che essere soddisfatto: «Non avevo dubbi che i cittadini sarebbero venuti e sono contento della massiccia partecipazione di ciclisti che hanno percorso tanti km per prendere parte all’evento».

I più piccoli

Oggi tocca ai più piccoli: dalle 17 alle 20, lo spazio fra via Caracalla e via Portobotte ospiterà le attività laboratoriali organizzate dall’associazione Amici della Bicicletta Cagliari, col patrocinio del Comune di Monserrato, destinate ai bambini dai due anni in su, che potranno imparare a usare la bici a spinta, quella senza pedali. Saranno aiutati dai volontari «ma coinvolgeremo anche i genitori», dice la presidente Pinella Depau: «L’obiettivo è educarli all’equilibrio e insegnargli ad andare in bici». La manifestazione è comunque aperta anche a qualche adulto che vuole imparare. Il laboratorio dell’associazione si è svolto anche a giugno, «c’è stato molto entusiasmo e partecipazione», commenta Depau. «Quelle di ieri e oggi sono iniziative importanti per la città», dice il sindaco Tomaso Locci, che è anche assessore allo Sport, «non esistono sport minori. A Monserrato il ciclismo è sempre stata una delle discipline più seguite e ci impegniamo perché questa tradizione sia tramandata a cominciare dai più piccoli». La tradizione ciclistica di Monserrato risale almeno al 1912, quando i due più bravi corridori sardi erano proprio della città dell’hinterland cagliaritano. Il primo campione isolano era il monserratino Peppino Loddo: vinse il primo titolo di campione sardo nel 1922 e gareggiò contro Girardengo.

