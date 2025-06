Ciclabili, appello di Fiab: «Serve un piano complessivo» 

Collegare le piste ciclabili di Quartucciu agli altri centri dell'hinterland. Fiab Cagliari, l'associazione dei ciclisti, plaude alle politiche di mobilità ciclabile del Comune, ritenendo però che si debba fare molto di più.

Un esempio virtuoso di pista realizzata bene è quella rossa di via della Pace sostiene Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari: «È stato completato l'anello attorno al cimitero con la nuova rotonda, fatta con i criteri di sicurezza. Sono anche in corso lavori di modifica e ampliamento sull'altro tratto, con attenzione alla continuità delle direttrici principali verso Quartu e Cagliari, considerando la loro importanza strategica».

Nella mobilità ciclabile dell'area metropolitana, secondo Scanu, Quartucciu è strategica. «Si sta procedendo con l'anello ciclabile del Parco di Molentargius», evidenzia, «sostenuto dalla nostra associazione e ricevuto dalla Città metropolitana e dall'ente Parco, nel quale Quartucciu ha un ruolo importante. Si sta lavorando bene anche sulla parte nuova attorno al cimitero di via della Pace, sempre con l'auspicio che Quartu si raccordi a essa».

Il presidente dell'associazione che si batte per i diritti di chi va in bicicletta, sottolinea però anche delle criticità: «La principale problematica riguarda la mancanza di un doppio senso di marcia sulle piste ciclabili – sono le sue parole –, è dunque necessario realizzarlo per rendere le arterie importanti e favorire la connessione tra i quartieri, specialmente quelli situati in direzione della statale 554, dove le sono strade, per loro conformità, strette. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni positive con il Comune di Quartucciu che è più attivo rispetto ad altri su questo tema, c'è la volontà di migliorare, come dimostrare i lavori sulla direttrice verso Le Vele e via delle Serre, che dovrebbero collegare anche il centro commerciale».

E conclude: «Serve tuttavia un piano complessivo, evitando interventi isolati e favorendo il raccordo con Quartu, Selargius e Cagliari, data la vicinanza dei confini».

