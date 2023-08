Ciclabili, 20 chilometri di difficoltà 

È ancora un pedalare fai da te. I cagliaritani si arrangiano. Tra vernice scolorita, percorsi “spezzatino”, slalom tra la maleducazione delle auto parcheggiate, le piste ciclabili sono ancora un rebus. ci sono ciclabili che non vanno da nessuna parte, che iniziano e finiscono nello spazio di pochi metri (come in piazza San Michele). Piste che sfociano all'improvviso in mezzo al traffico (in via XX Settembre). Che si interrompono all'improvviso (in via is Mirrionis, per esempio, termina sulla fermata del Ctm) e costringono i ciclisti a buttarsi in mezzo alla strada per raggiungere l’altra parte.

I disagi

Ci vuole un po’ di tempo prima di trovare una pista ciclabile a Cagliari degna di una città europea. Quella bidirezionale di via dei Conversi per alcuni, anche se poi si interrompe all’improvviso prima della rotonda di via Fleming mentre (nel progetto) ci dovrebbe essere un collegamento diretto con la stessa via e con il parco di Molentargius. Al di là di questo imprevisto, peccato che siano comunque solo poche centinaia di metri. Il resto del viaggio in città è un percorso a ostacoli, lungo uno spezzatino di piste dove si perde la bussola di continuo. Il Comune, però, vuole invertire la rotta, e negli ultimi mesi ha approvato due delibere con cui mette a disposizione 4,5 milioni di euro per collegare le aree universitarie (mense, sedi, quartieri ad alto tasso studentesco) e rifare le piste più vecchie, ormai logorate dal tempo. Oltre al fatto che da tempo ha “disegnato” interi quartieri come “zona 30” dove anche in assenza di piste ciclabili le due ruote possono circolare.

La mappa

Sono oltre venti i chilometri di piste ciclabili in città, venti chilometri di difficoltà. Per esempio: in via Is Mirrionis, che secondo alcuni non è tra le peggiori, la pista che viene da San Michele e va verso la rotatoria del Cus si interrompe e bisogna attraversarla a piedi per continuare sulla ciclabile di via Campania o, peggio, per salire in piazza d’Armi dove invece non esiste nessun collegamento. Continuando, in via Dante (dove c’è una delle piste che il Comune si prepara a rifare daccapo) i ciclisti sono proprio costretti a proseguire sulla strada delle auto per la maleducazione di molti automobilisti che continuano a parcheggiarsi all’interno della pista e fare una gimkana. Difficilissimo, poi uscire dalla ciclabile di via della Pineta: all’altezza della rotonda dell’Amsicora bisogna proseguire a piedi lungo gli attraversamenti pedonali, se ci si vuole immettere in via dei Salinieri. Chi invece intende proseguire verso il Poetto, «allora è meglio che cambi idea», dice Virglio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. «Il collegamento manca del tutto, in teoria si dovrebbe proseguire, facendo un tratto a piedi, dentro Monte Mixi ma all’ingresso sono presenti i cartelli di divieto e in via Rockefeller la pista comincia a metà», aggiunge.

La sicurezza

Il problema che più spesso lamentano i ciclisti cagliaritani è la poca sicurezza delle piste. «Ci sono situazioni pericolosissime che ci costringono a passare sull'asse mediano o viale Colombo», dice Virgilio Scanu. Che aggiunge: «Se le zone 30 fossero rispettate, non sarebbe un problema per le bici transitare accanto alle auto, ma provate a trovare una strada zona 30 dove il limite è veramente rispettato. Al netto di tutti i problemi, come associazione apprezziamo che il Comune stia programmando il collegamento delle aree universitarie e abbia deciso di rifare alcune tra le piste più vecchie. Insomma», conclude, «qualcosa si muove ma resta ancora molto da fare». ( ma. mad. )

