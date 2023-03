Cicero arriva in Comune: «Nel giro di dieci giorni approveremo il bilancio» 

Volti distesi e spirito entusiasta. Si respirava un clima da primo giorno di scuola, ieri mattina in Comune, all’arrivo di Francesco Cicero, il commissario straordinario incaricato dal presidente della Regione, Christian Solinas, di curare le cicatrici dell’ente rimasto orfano della classe politica dopo il terremoto di fine gennaio. Messa a punto la procedura burocratica, Cicero ha preso possesso della stanza adibita a ufficio del sindaco. La stessa dove Massimo Cannas ha trascorso gli ultimi otto anni e mezzo prima di essere destituito.

Primo contatto

Settantotto anni, lunga esperienza dirigenziale nell’ambito della pubblica amministrazione, Francesco Cicero è arrivato ieri mattina nel palazzo di via Garibaldi dove ad accoglierlo ha trovato la segretaria, Agnese Virdis, e i dipendenti della struttura. Ha incontrato le figure apicali dell’organico e, da domani, prenderà contatto con il resto del personale. «Ho trovato bene la struttura, l’organico va stimolato ma ho visto una squadra contenta». Cicero è consapevole che la mole di lavoro è notevole: «Bilancio e assestamento del personale sono le priorità», ha detto il commissario straordinario nel suo primo intervento in veste ufficiale. Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, in conseguenza alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri protocollate il 24 gennaio scorso, il Comune è rimasto senza guida amministrativa per 48 giorni. L’ente non ha il bilancio di previsione approvato, ovvero lo strumento principale dell’azione amministrativa e di governo del territorio e riguarda sia i progetti a lungo che a breve termine. «Nel giro di dieci giorni approviamo il bilancio», ha annunciato Cicero.

Capitolo dehors

Oltre al bilancio, c’è un’altra faccenda che bolle in pentola: il regolamento dei dehors di via Monsignor Virgilio. «Ci lavorerò coinvolgendo tutti gli interessati, comprese le associazioni di categoria. Servono buon senso e dialogo. Tortolì è un centro turistico e bisogna tenerne conto».