Ciccolini segretario provinciale dei Dem 

Giuseppe Ciccolini, candidato unico, è il segretario provinciale del Pd che completa le assemblee congressuali dei 16 circoli. «Sono grato alla base e ai dirigenti del Pd provinciale», commenta Ciccolini, riconfermato nell’incarico: a livello nazionale sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini e quella di Giuseppe Meloni per la leadership regionale. «Abbiamo completato la prima fase congressuale che segna la ripartenza del Pd e dà fiducia per il futuro», aggiunge il sindaco di Bitti.

Giovanni Mossa è il nuovo segretario cittadino di Nuoro, eletto domenica. Entrano nel direttivo Francesco Murgia, Natascia Demurtas, Enrichetto Piroddi, Elena Carta, Cipriano Mesina, Bastiana Camboni e Antonio Cambedda.

«Ringrazio i componenti dell’assemblea per l’elezione». dice Mossa.

«Lavoreremo per restituire al Pd un ruolo di protagonista, attraverso l’impegno di tutti coloro che nella città di Nuoro pensano di poter offrire il loro tempo e la propria intelligenza per elaborare, sostenere e realizzare un progetto di sviluppo organico ed integrato che garantisca il nuovo ruolo di centro principale dei servizi di qualità all’Einstein Telescope, il grande obiettivo comune, e alle nuove attività industriali, artigianali, commerciali agricole e dell’agroindustria, ad esso connesse, che sorgeranno in Sardegna», conclude Mossa richiamando un modello di crescita fondato sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

