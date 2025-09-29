Ciccolini lascia le briciole a Uda 

Giuseppe Ciccolini è il presidente della Provincia di Nuoro. Il sindaco di Bitti era in corsa contro il collega di Macomer, Riccardo Uda. A votarli, gli amministratori locali. Il vincitore, bandiera del Campo largo, ha sommato 60.475 voti (366 elettori), mentre Uda, quota Centrodestra, si è fermato a 28.367 preferenze (170 elettori).

Ciccolini punta ora sulla «continuità amministrativa». La mattina del 9 settembre, il neo presidente aveva presentato la sua lista “Insieme per la Provincia di Nuoro” con quasi 250 firme raccolte in una decina di Comuni. Si sono candidati insieme a Ciccolini alcuni consiglieri di maggioranza di Nuoro, come Gabriella Boeddu, Annalisa Canova e Mario Manca, ma anche Lisetta Bidoni dell'opposizione in Comune. In lista pure il sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris e l'assessora del Comune di Dorgali, Sonia Mele. Ancora: il primo cittadino di Oniferi, Antonello Piras, e il vice sindaco di Borore, Alessandro Porcu; la fascia tricolore di Galtellì, Franco Solinas, e quella di Sorgono, Francesco Zedde.

«Grande soddisfazione per il risultato, un riconoscimento per il lavoro di questi mesi – ha detto a caldo la nuova guida della Provincia di Nuoro –. Ringrazio i dieci candidati della mia lista che hanno deciso di percorrere questa strada insieme, ma anche gli amministratori e tutti coloro che ci hanno sostenuto in queste settimane. Da domani (oggi, ndr) saremo al lavoro per il rilancio della nostra Provincia mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra passione».

Amareggiato per la sconfitta l'avversario Uda che, comunque, si è complimentato con Ciccolini e la sua squadra. «Il mio in bocca al lupo al nuovo presidente della Provincia di Nuoro, a cui auguro di poter lavorare al meglio rispettando l'impegno preso con gli amministratori e i cittadini per governare l'Ente col coinvolgimento di tutte le comunità – ha detto il candidato del centrodestra –. Sarà nostro compito verificare che questo avvenga». Con Uda cinque uomini e quattro donne: i consiglieri comunali di opposizione a Nuoro, Pier Luigi Saiu e Francesca De Ambrosis; il vice sindaco di Dualchi, Giampaolo Corda; il consigliere di Dorgali, Bernardino Luigi Carotti più quelli di Posada, Giorgio Fresu, e di Sorgono, Giovanni Sideria. Completano la lista di Uda le esponenti delle Assise municipali di Aritzo, Roberta Paba; di Orosei, Ilaria Rosu; di Macomer, Alessia Trogu.

