VaiOnline
Nuoro.
30 settembre 2025 alle 00:43

Ciccolini lascia le briciole a Uda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giuseppe Ciccolini è il presidente della Provincia di Nuoro. Il sindaco di Bitti era in corsa contro il collega di Macomer, Riccardo Uda. A votarli, gli amministratori locali. Il vincitore, bandiera del Campo largo, ha sommato 60.475 voti (366 elettori), mentre Uda, quota Centrodestra, si è fermato a 28.367 preferenze (170 elettori).

Ciccolini punta ora sulla «continuità amministrativa». La mattina del 9 settembre, il neo presidente aveva presentato la sua lista “Insieme per la Provincia di Nuoro” con quasi 250 firme raccolte in una decina di Comuni. Si sono candidati insieme a Ciccolini alcuni consiglieri di maggioranza di Nuoro, come Gabriella Boeddu, Annalisa Canova e Mario Manca, ma anche Lisetta Bidoni dell'opposizione in Comune. In lista pure il sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris e l'assessora del Comune di Dorgali, Sonia Mele. Ancora: il primo cittadino di Oniferi, Antonello Piras, e il vice sindaco di Borore, Alessandro Porcu; la fascia tricolore di Galtellì, Franco Solinas, e quella di Sorgono, Francesco Zedde.

«Grande soddisfazione per il risultato, un riconoscimento per il lavoro di questi mesi – ha detto a caldo la nuova guida della Provincia di Nuoro –. Ringrazio i dieci candidati della mia lista che hanno deciso di percorrere questa strada insieme, ma anche gli amministratori e tutti coloro che ci hanno sostenuto in queste settimane. Da domani (oggi, ndr) saremo al lavoro per il rilancio della nostra Provincia mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra passione».

Amareggiato per la sconfitta l'avversario Uda che, comunque, si è complimentato con Ciccolini e la sua squadra. «Il mio in bocca al lupo al nuovo presidente della Provincia di Nuoro, a cui auguro di poter lavorare al meglio rispettando l'impegno preso con gli amministratori e i cittadini per governare l'Ente col coinvolgimento di tutte le comunità – ha detto il candidato del centrodestra –. Sarà nostro compito verificare che questo avvenga». Con Uda cinque uomini e quattro donne: i consiglieri comunali di opposizione a Nuoro, Pier Luigi Saiu e Francesca De Ambrosis; il vice sindaco di Dualchi, Giampaolo Corda; il consigliere di Dorgali, Bernardino Luigi Carotti più quelli di Posada, Giorgio Fresu, e di Sorgono, Giovanni Sideria. Completano la lista di Uda le esponenti delle Assise municipali di Aritzo, Roberta Paba; di Orosei, Ilaria Rosu; di Macomer, Alessia Trogu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia
Regionali

Marche, Acquaroli bis. Giù l’affluenza

Il centrodestra vince di 8 punti. In Valle d’Aosta è boom Union Valdotaine 