Ciccolini in campo, spunta Uda 

Sulla carta sono “semplici” elezioni provinciali di secondo livello. Ovvero, saranno i sindaci e i consiglieri comunali della provincia a decidere il nuovo presidente dell’ente di piazza Italia a Nuoro, a fine settembre. Tuttavia, nel capoluogo barbaricino cresce l’attesa. Le coalizioni si compattano, gli schieramenti iniziano a tessere trame. L’esempio della Gallura “unitaria”, con la candidatura bipartisan del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, appare la strada da percorrere almeno per il primo cittadino di Bitti, Giuseppe Ciccolini, del Pd. «La mia candidatura è in campo da tempo», spiega l’attuale amministratore della Provincia. «Vorrei che unisse il territorio». Il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, appare di diverso avviso: «Stiamo chiamando a raccolta i sindaci. Riccardo Uda, il primo cittadino di Macomer, potrebbe essere il nome giusto».

Alleanze

Le Province isolane si rimettono in moto, puntano a imbastire un nuovo corso. E il cuore dell’Isola non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Ciccolini rimarca la sua filosofia, alla base di una candidatura che punta alla coesione e meno ai simboli di partito e ai consueti schieramenti. «I protagonisti stavolta non sono i partiti ma i territori», premette il sindaco di Bitti. «Su questa filosofia, insieme ad altri sindaci, sto animando la costruzione di una lista. La mia speranza è quella che si possa dare vita a una lista unitaria, in grado di rappresentare tutti i territori». Precisa le sue intenzioni: «In questo caso i partiti dovrebbero fare un passo indietro. Quindi, l’obiettivo è quello di costituire una lista dal basso e non dall’alto». L’esempio gallurese appare la strada da perseguire? «Proprio così, non ne faccio una questione di partiti ma di territori. Ogni territorio, nella sua autonomia, deve poter esprimere la sua migliore candidatura fuori dagli steccati dei partiti».

Centrodestra

Ciccolini invoca unità, mette le mani avanti. Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e anima del centrodestra, puntualizza: «Stiamo lavorando, alla ricerca di un candidato che metta d’accordo tutti. Serve un nome che possa fare un lavoro di sintesi». E conclude: «Una delle ipotesi potrebbe essere la candidatura di Riccardo Uda, il sindaco di Macomer. La decisione potrebbe arrivare a metà della prossima settimana. Al momento il centrosinistra appare arroccato, non abbiamo avuto apertura verso una candidatura unitaria».

