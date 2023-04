Cicci Mura e Gianni Dessì, gli ex vicesindaci sfidano il primo cittadino Pireddu 

Due ex vicesindaci sfidano il sindaco uscente Alessandro Pireddu. Poche sorprese a Senorbì: come ampiamente previsto, sono tre le liste (tutte rigorosamente civiche, senza simboli di partito) che si contendono la scalata al palazzo municipale di via Lonis. Salvatore Mura, per tutti Cicci, e Gianni Dessì proveranno a spodestare dallo scranno più alto dell’aula consiliare il sindaco Pireddu, che invece si presenta al giudizio degli elettori con una squadra all’insegna della continuità.

L’ufficializzazione delle liste ha riservato poche sorprese rispetto alle previsioni della vigilia, almeno per quanto riguarda i candidati sindaci. Ad aprire la campagna elettorale - un po’ in anticipo rispetto alle attese - era stato proprio Cicci Mura, con una lettera recapitata nelle case degli elettori per annunciare la candidatura a sindaco. Strategia utile per ufficializzare il suo impegno in primissima persona e che, in qualche modo, è servita anche a proteggere i candidati consiglieri, quasi tutti alla prima esperienza. L’ex vicesindaco di Adalberto Sanna (due volte) e di Walter Carta (una volta, di breve durata) si rimette in gioco dopo circa sette anni di assenza dalla vita amministrativa di Senorbì: «Mi impegnerò per dare voce a chi oggi non ce l’ha».

«Questa volta andrò sino in fondo». Ha mantenuto la promessa Gianni Dessì, ex funzionario dell'assessorato regionale all'Agricoltura e amministratore di lungo corso (vicesindaco e assessore nella prima Giunta Sanna, è stato sia in maggioranza che in opposizione), che proprio attraverso una dichiarazione su L’Unione Sarda, aveva manifestato l’intenzione di scendere in campo con una lista tutta sua. «Cinque anni fa avevo fatto un passo indietro, adesso si va avanti con l’obiettivo di ridare lustro al nostro paese», dice Dessì, sostenuto da un gruppo che mette insieme esperienza e gioventù: «Da oltre un anno stiamo lavorando per offrire al paese un’alternativa valida alla maggioranza in carica», conclude.

Il sindaco Alessandro Pireddu può contare sul gruppo che lo ha sostenuto durante i cinque anni alla guida del paese, più alcuni volti nuovi. La Giunta uscente si rimette tutta in gioco: Filippo Follesa, Carlo Mascia, Sara Mascia e Sonia Mascia.

Tra le new entry la più giovane è Giulia Contu, 19 anni. «Il mio grazie va a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che hanno deciso di far parte della squadra. Faccio un sincero in bocca al lupo ai candidati sindaci e consiglieri delle tre liste che hanno scelto di mettere il proprio impegno al servizio della comunità», dice Pireddu. È prevista per oggi, dalle 16.30, l’inaugurazione del restyling della piazza delle scuole elementari: occasione ghiotta (e non solo per i candidati della maggioranza uscente) per stringere mani, incontrare elettori e accendere di fatto la campagna elettorale per le amministrative di Senorbì.