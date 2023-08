Cicalò presidente per la terza volta 

Con dodici voti favorevoli, una scheda bianca e l’assenza alle votazioni di tre associazioni di categoria come Confindustria, Coldiretti e Confartigianato, il consiglio della Camera di commercio di Nuoro ieri ha rieletto per il terzo mandato consecutivo il presidente Agostino Cicalò, unico candidato. La votazione arriva con la maggioranza semplice, dopo che la settimana scorsa le elezioni erano state nulle perché le associazioni ieri assenti, insieme a Cna, avevano abbandonato l’aula facendo mancare il numero legale. Le assenze di ieri sono un segnale dei malumori di parte del tessuto produttivo che ha scelto di stare all’opposizione. Cicalò nel suo discorso ha espresso rammarico per le assenze: «Potevano non votare».

Le recriminazioni

La votazione è filata liscia, ma non è mancato il segnale politico. Quattro associazioni di categoria su sette della Camera di commercio hanno scelto di non dare il loro voto a Cicalò. Tre erano assenti, una la Cna, quasi certamente, ha espresso l’unica scheda bianca. Una settimana fa il presidente uscente e unico candidato si era fermato a 12 voti su 19. Alla base delle tensioni, la rappresentatività delle confederazioni degli artigiani nella giunta camerale. Il problema nasce dalle votazioni, con Confesercenti che ha la facoltà di esprimere anche il nome del rappresentante dell’artigianato. Una facoltà che le associazioni chiedono di lasciare ai propri rappresentanti. La Giunta verrà composta e votata il 31 agosto.

Le reazioni

«Per altri cinque anni - ha detto nel suo discorso di insediamento Cicalò - ho il piacere di assumere questa carica, è un onore per l’impegno che comporta. Mi rammarico per l’assenza di alcuni componenti del Consiglio che avrebbero potuto partecipare e votare qualunque altro nominativo, o non votare. E il rammarico poi è per gli iscritti che si aspettano di avere i loro rappresentanti presenti in Consiglio. Però - ha proseguito - capisco anche che in alcuni casi ci siano delle esigenze interne che spingono a decidere passaggi di questo tipo. Ma sono convinto che poi gli assetti si compongono e si ricompongono. Le questioni relative alla rappresentanze hanno un valore legittimo ma non determinano la sostanza. In questa Camera di commercio si sono sempre sviluppati e realizzati progetti».

