«Cibo venduto nelle sagre, più controlli» 

«Più controlli sulla sicurezza alimentare in occasione di sagre e manifestazioni temporanee in città». A sollecitarlo - con tanto di mozione - è il consigliere comunale di opposizione Roberto Matta.

«Chiedo che il Comune rafforzi il coordinamento con gli enti competenti affinché vengano programmati controlli durante gli eventi in cui vengono preparati e somministrati alimenti, promuovendo il rispetto delle norme Haccp, la prevenzione dei rischi e una maggiore informazione per organizzatori e operatori», spiega Matta. «Il tragico episodio di botulismo dello scorso anno a Monserrato, ha ricordato quanto sia importante non abbassare mai la guardia. L'obiettivo della mozione non è creare nuovi ostacoli a chi organizza eventi, ma garantire che le nostre sagre e manifestazioni continuino a essere occasioni di festa, valorizzazione delle tradizioni e promozione del territorio, nel pieno rispetto della salute pubblica».

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