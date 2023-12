Cibo scaduto e nessuna igiene  nel Cpr sotto indagine per frode 

Migranti con tumore al cervello, oppure epilettici o con gravi problemi psichiatrici, considerati «idonei alla vita della comunità ristretta» senza alcuna visita medica. Ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico poiché il personale «non conosce» la lingua degli ospiti. E poi camerate «sporche», bagni «in condizioni vergognose» e «cibo maleodorante, avariato (...) scaduto». A descrivere il Cpr di via Corelli è la Procura nel decreto di ispezione eseguito ieri, con perquisizioni e acquisizioni di documenti, nella struttura per stranieri senza documento di soggiorno. Il Cpr è al centro di un’inchiesta per frode, indagati la società Martinina srl di Salerno e i suoi amministratori Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso.

