Cibo per le mense: 4500 pasti per tre scuole 

Non può che definirsi azzeccata la scelta del Comune di investire sul proprio centro di cottura ricavato nella scuola media Da Vinci. Nato a fine estate 2021 (spesa di 30 mila euro) in appoggio al servizio di mensa scolastica, il centro ha da subito dimezzato i tempi di consegna dei pasti alla mensa e aumentato la qualità del servizio permettendo di sfornare pasti caldi e genuini grazie anche all’inserimento nel menù di materie prime e alimenti locali.

Una qualità riconosciuta anche dai Comuni vicini che hanno iniziato a chiederne lo sfruttamento. Intuendone le possibilità, l’estate scorsa il Comune ha investito ulteriori 12 mila euro e ampliato notevolmente il centro cottura che da locale è divenuto territoriale e da quest’anno scolastico viene sfruttato anche dalle scuole di Domusnovas e Siliqua che per il servizio corrispondono il 5 per cento di ogni pasto servito (0,28 euro). In due mesi i due Comuni hanno già versato oltre 1500 euro a Villamassargia e l’investimento per l’ampliamento sarà ben più che ripagato al termine dell’anno scolastico.

«Innovare i servizi e renderli capaci di produrre reddito - aggiunge la sindaca - è ormai una necessità. Il centro cottura sforna in tutto circa 4.500 pasti al giorno e siamo lieti che attiri altri Comuni grazie alla qualità del servizio ed alla centralità del nostro Comune. La capacità del centro è ancora maggiore e dal prossimo anno potrebbe aprirsi anche alle aziende: è l’ulteriore scommessa sulla quale puntiamo».

