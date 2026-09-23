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Olbia.
24 settembre 2026 alle 00:46

Cibo per i randagi, il Tar boccia Nizzi 

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«Deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo»: è questo uno dei passaggi della sentenza del Tar Sardegna con la quale è stata bocciato (annullamento secco) il divieto di “somministrazione” di cibo ai cani randagi. Si parla dell’ordinanza del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi (30/06/2026) con la quale era stato introdotto il divieto in tutta la zona industriale della città.

Nizzi aveva firmato il provvedimento con questa motivazione: «Si è venuta a stabilizzare nel tempo una presenza significativa e diffusa di cani vaganti, verosimilmente randagi, che integra un concreto rischio sistemico sulla sicurezza della circolazione stradale interna ed esterna e sull’incolumità fisica di lavoratori, operatori e fruitori dell’area». Il divieto è stato subito al centro di polemiche e l’associazione “Rispetto per Tutti Gli Animali Aps”, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Muceli, ha impugnato l’ordinanza sindacale. Il Tar ha riconosciuto l’esistenza del problema del randagismo ma ha stabilito che non può essere affrontato con divieti come quello del Comune di Olbia, perché non esistono leggi che impediscono di dare del cibo ai randagi. Il problema deve essere affrontato con misure “ordinarie”, perché la situazione di Olbia (zona industriale) “difetta di eccezionalità ed imprevedibilità”. La risposta del sindaco di Olbia potrebbe essere un ricorso urgente al Consiglio di Stato.

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