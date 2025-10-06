«Cibo, l’Isola laboratorio di resistenza» 

Guerre, crisi, tecnologie e disuguaglianze stanno riscrivendo gli equilibri globali. In questo scenario complesso, il cibo è diventato protagonista decisivo, terreno di nuove contese economiche e politiche, simbolo di libertà e potere. Si sta parlando di cibo e sfide globali, a Villasimius, nella due giorni (ieri la prima giornata) del IV Forum dell’Agricoltura di Coldiretti Sardegna. Un appuntamento dal titolo “Cosa sta accadendo al mondo” che ha riunito esperti, rappresentanti delle istituzioni, economisti, politici e studiosi.

Pane e libertà

Un appuntamento che mette la Sardegna al centro del dibattito sul futuro del cibo e della sovranità alimentare, con uno sguardo che dal Mediterraneo si allarga al mondo. Ad aprire i lavori, il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, che hanno tracciato la rotta del Forum: una riflessione profonda sul ruolo del mondo agricolo in un’epoca di instabilità e di crisi globali.anno sottolineato Cualbu e Saba: «Chi controlla il cibo controlla il futuro: per questo l’agricoltura torna a essere strategica, non solo per l’economia, ma per la democrazia. La Sardegna, al centro del Mediterraneo, deve farsi protagonista di un modello di sviluppo che parta dal mondo primario per difendere le proprie comunità e la propria identità».

Stop carne coltivata

Carne coltivata, proteine alternative, alimenti ultraprocessati: non solo innovazioni scientifiche, ma veri e propri campi di battaglia del potere globale. Protagonisti del panel Vincenzo Gesmundo, segretario di Coldiretti; Felice Adinolfi, dell’Università di Bologna; e Roberto Weber, presidente di Ixè. Da questo confronto, Coldiretti (che ha ribadito il no al cibo sintetico) ha rilanciato un messaggio chiaro: il futuro non può essere delegato solo alla tecnologia e ai mercati. «La transizione ecologica e alimentare deve essere governata dalle persone, non dal potere».

Crisi e tensioni

Il secondo panel, “Cambiamenti del mondo. Crisi, conflitti e scenari in trasformazione”, moderato dal sociologo Nicolò Migheli, ha approfondito gli effetti delle guerre, delle tensioni internazionali e della crisi energetico-climatica sugli equilibri economici e sociali. Sul palco la presidente Alessandra Todde («Servono politiche europee capaci di valorizzare le specificità dei territori»), l’europarlamentare Stefano Bonaccini; Paolo De Castro, presidente di Filiera Italia e Nomisma; Antonello Cabras, vicepresidente Bper; il generale Luciano Carta, già direttore dell’Aise e presidente di Leonardo.

Le politiche europee

Si è poi parlato di politiche agricole europee, fondo unico, dazi. La riforma della Pac, la costruzione di un Fondo unico, la reciprocità commerciale con i Paesi terzi. Coldiretti ha ribadito il dissenso verso la politica di Von der Leyen, dal taglio della Pac all’allocazione dei fondi della nuova programmazione, all’interno di un fondo unico, e questo, ha sottolineato Battista Cualbu, «potrebbe generare una futura guerra tra poveri tra le amministrazioni locali». Hanno preso parte al dibattito Silvio Lai (deputato e segretario regionale del Pd) e Paolo Truzzu (consigliere regionale di FdI), Roberto Weber e Giacomo Spissu, presidente Fondazione di Sardegna.

