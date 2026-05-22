Cibo, libri, convegni e dibattiti aspettando il “Girotonno”  

Gusto, cultura e tradizione animeranno da oggi le vie di Carloforte con il pre-event del Girotonno. Da oggi al 28 sono in programma una serie di iniziative. Si inizia questa mattina, alle 10,30 all’ExMe di via XX Settembre con la tavolo rotonda “Prospettive della pesca del tonno rosso nel mediterraneo: sfide e strumenti di governance”, promossa dalle associazioni Mareamico e Generazione Mare. Tra gli ospiti ci sarà Antonio Di Natale, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova ed esperto Onu per la Divisione per gli Affari Oceanici e il Diritto del Mare).

Sia oggi che domani spazio anche alla cultura con Monumenti Aperti che aprirà le porte dei luoghi simbolo dell’isola in compagnia degli studenti dell’istituto globale e delle guide dei musei comunali. Nel pre Girotonno non può mancare il gusto con le Tuadde, le tavolate di quartiere che animeranno i vicoli del centro con momenti conviviali. Oggi in via Bruno Danero ai fornelli la chef Maria Carta, domani in via Cagliari la chef Marina Ravarotto. Alla celebrazione del gusto e dei piatti tipici si affiancano i momenti culturali con la presentazione del libro di Antonio Boggio “Nero Mediterraneo” e la proiezione del film Moby Dick. Da lunedì 25 a giovedì 28 maggio le degustazioni di tonno cambiano posto: Sulla rotta del tonno è l’esperienza a bordo dei traghetti che ogni sera proporrà degustazioni guidate da chef e narratori. Tra le novità c’è la Tuna Pizza Competition e il Gin Tonnic, percorso nei locali del posto con aperitivi creativi.

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