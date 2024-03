Cibo, la croce degli adolescenti  

Il lockdown non è stata tecnicamente la causa, ma ha fatto emergere il disagio. Il risultato visibile è stato nelle diagnosi di disturbo alimentare: il 40 per cento in più di pazienti, e un abbassamento dell’età di insorgenza. È quanto emerge dalla ricerca del progetto Piattaforma per il contrasto alla malnutrizione, finanziato dal ministero della Salute nel 2021. La bulimia nervosa, l’anoressia e l’alimentazione incontrollata sono state le diagnosi principali. «A livello territoriale - afferma Claudia Abate, psicologa e psicoterapeuta e responsabile della supervisione clinica dell’ambulatorio per i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione dell’Asl Ogliastra - si può dire che questo fenomeno rispecchi il dato nazionale».

Il fenomeno

In Italia soffrono di disturbi alimentari oltre tre milioni di persone e sono la seconda causa di morte degli adolescenti dopo gli incidenti stradali. L’Ogliastra, terra di longevità, non fa eccezione. Oltre ai disturbi più noti, tra gli adolescenti si stanno affermando nuovi fenomeni meno conosciuti: «Oggi i nostri ragazzi - prosegue la Abate - soffrono soprattutto di disturbi legati a un tipo di alimentazione e di stile di vita iper-salutistico, come la vigoressia, con un quadro clinico caratterizzato da un pensiero ossessivamente incentrato sull’aspetto della propria massa muscolare, o l’ortoressia, un’attenzione malsana verso il cibo puro e sano. Inoltre l’età di esordio si sta abbassando notevolmente». Negli ambulatori dell’Asl si registra un’ondata di segnalazioni da ragazzi sempre più piccoli. «Nel riconoscimento di queste patologie - spiega Debora Lampis, coordinatrice del gruppo di lavoro dell’ambulatorio Dna - ha un ruolo cruciale la tempestività della diagnosi. I dati più recenti del ministero della Salute mostrano la difficoltà di accesso alle cure, motivo per cui è nata la rete degli ambulatori Dna».

L’iniziativa

Un corteo colorato di lilla per aumentare la consapevolezza sui disturbi dell’alimentazione: il 15 marzo, in occasione della 13esima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla i ragazzi delle scuole superiori ogliastrine cammineranno insieme per le strade di Tortolì. L’evento è promosso dall’ambulatorio Dna in collaborazione con il Comune di Tortolì e l’associazione Mano Tesa Ogliastra.

