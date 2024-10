Cibo, identità e cultura Due giorni di festa nelle antiche “Lollas” 

Un tour nelle case campidanesi della città per rivivere la storia di un tempo. Torna oggi e domani Lollas, l’iniziativa organizzata dal Comune assieme all’associazione Enti locali, per far conoscere le antiche domus. Nel pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani si potranno visitare Sa dom’e Farra e Casa Mantega-Sarritzu in via Porcu, Casa Pusceddu in via Martini, Casa Carboni- Congiu in via Trieste, Casa Pippia-Stocchino in via Battisti e Casa Murgia Casanova in via XX Settembre.

«Lollas è stata una scommessa della mia prima legislatura negli anni Novanta» ha detto il sindaco Graziano Milia durante la presentazione di ieri, «poi ha avuto alterne vicende e noi l’abbiamo recuperata in modo diverso da quella prima edizione. Saranno due giorni intensi che daranno la possibilità di conoscere quello che non si conosce».L’assessora al Commercio Rossana Perra ha sottolineato, come Lollas «sia cultura, valorizzazione e occasione per mettere in mostra il proprio lavoro e i propri prodotti».

Ad accompagnare i visitatori da una casa all’altra ci sarà il trenino turistico e in ogni sito, compreso l’ex Convento dei cappuccini ci saranno iniziative. Questo pomeriggio a Sa dom’e Farra ci sarà un laboratorio di pardule, a Casa Pippia Stocchino il concerto di Gaia Deiana e del coro giovanile Clara Voce, a Casa Murgia laboratorio del miele, dei decori e del torrone, a Casa Mantega spettacoli per i bambini, a Casa Pusceddu mostre, spettacoli e degustazioni, a Casa Carboni-Congiu laboratori di ravioli e balli sardi. E Lollas quest’anno è tappa di Ottobre in poesia.

RIPRODUZIONE RISERVATA