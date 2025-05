Cibo e vino, premiata l’Isola di qualità 

Sardegna protagonista al Porto Cervo Wine and food festival. La 14ª edizione dell’evento boutique dedicato al meglio della produzione vitivinicola e gastronomica è andata in archivio domenica con riconoscimenti e numeri che premiano l’Isola.

La manifestazione

Il movimento è cresciuto, passando dai 20 espositori del primo anno ai 100 di questa edizione (il 60 per cento sardi). Anche sul fronte premi l’Isola ha confermato l’incremento qualitativo della produzione. «Il vino sardo ha una grande considerazione in tutto il mondo: c’è una grande ricerca di prodotti semplici, naturali e senza sofisticazioni, e noi in Sardegna abbiamo tutto questo», dice Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda. «Parlare oggi di cibo ed enogastronomia è facile, perché è uno degli elementi che caratterizza la nostra Isola, ma ne siamo orgogliosi perché nel corso di questi anni le nostre produzioni sono diventate delle eccellenze, e lo vediamo ogni anno dai riconoscimenti che arrivano al Vinitaly», gli fa eco Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, il comune della Costa Smeralda.

I premi

Tra il Pcwff Award la Pcwff Spirits Challenge l’Isola ha portato a casa diversi riconoscimenti. A seguito di una degustazione effettuata dai sommelier dell’Ais, delegazione Sardegna, coordinati da Attilia Medda, tra i vini bianchi sono stati premiati Tenute Olianas, con il Vermentino di Gallura Superiore Olianas Docg 2023, e Cantina Mesa, con Galesa, Uve autoctone bianche, Valli di Porto Pino Igt 2021, mentre tra i rossi l’Award è andato alle Tenute Asinara con Cayenna Igt 2018: i vini premiati faranno parte del Taste of Sardinia, l’iniziativa con cui Marriott Costa Smeralda presenta le eccellenze italiane nel mondo. Quanto alla Pcwff Spirits Challenge, tra i nove spirits in gara, valutati dai talenti dell’Ipsar Costa Smeralda, al primo posto l’azienda Nettare di Sardegna, davanti a Rena 41, con il gin omonimo, e ad Amistà, con il Nizza Vermouth.

Infine, i riconoscimenti alle personalità che si sono distinte nel mondo del vino e del cibo: Premio ambasciatrice del vino a Denise Dessena, Premio per il lavoro di coppia nel mondo del vino a Nicola Peano e Lucia Orunesu e Premio tradizione e innovazione a Danilo Farina e alla moglie Daria Cambedda, titolari dell’azienda Mannalita di Oliena che produce formaggi caprini.

