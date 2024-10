Cibo e sport, festa di compleanno per “La Via del mare” 

Compleanno speciale per il centro commerciale naturale La via del mare, di viale Colombo, che per spegnere la sua seconda candelina si è regalato una giornata ricca di iniziative.

L’appuntamento è per sabato dalle 10 alle 16 e per l’occasione la strada sarà chiusa al traffico nel tratto da via Nenni a via Boito. Nei prossimi giorni la Polizia locale emanerà l’ordinanza con divieti e percorsi alternativi.«Vogliamo che questa sia la festa di tutte le famiglie» spiega il presidente del Ccn Luca Stocchino, «per questo abbiamo pensato anziché organizzare l’iniziativa la sera di farla la mattina e nel primo pomeriggio. Per stare tutti insieme anche all’ora di pranzo. E poi a chiudere ci sarà una grande torta per tutti».

Lungo la strada ci saranno gli stand dell’enogastronomia grazie alla collaborazione con la Fondazione Sommelier Sardegna, con la Pro loco e con alcune attività di ristorazione della zona. Spazio poi allo sport con Flamingo sketting club, Seguimi Asd e alcune palestre. Per i più piccoli ci saranno animazione, gonfiabili e giochi e Quartu in Bici proporrà la divertente Spin Art Bike!. Ancora un’esposizione di moto e workshop artistico.

