Cibo e salute, il segreto è l’equilibrio 

Ieri pomeriggio, nella sala Giorgio Pisano, in piazza L’Unione Sarda, le buone pratiche in tal senso sono state analizzate nel convegno “Cibo e salute… cibo è salute?”, organizzato dalla delegazione di Cagliari dell’Accademia Italiana della Cucina e moderato dal direttore di unionesarda.it Ivan Paone.

Il rapporto tra stato di salute e corretta alimentazione è fondamentale e deve essere sempre più ricercato, in un momento dove troppo spesso si trascura il valore del mangiar bene.

La dieta corretta

«Per stare in salute bisogna mangiar bene, coi quantitativi giusti, e rispettare i ritmi della natura», afferma Debora Rasio, oncologa, nutrizionista e docente all’Università La Sapienza. «La dieta migliore offre tutti i micronutrienti di cui abbiamo bisogno. Serve mangiare vitamine e minerali a sufficienza: siamo vivi grazie agli enzimi, che per funzionare al 100% le richiedono. I grassi sono la cosa più importante di cui abbiamo bisogno e facciamo attenzione all’intestino: tutte le malattie originano lì, soprattutto quelle del sistema nervoso». Con un tempo giusto per mangiare: «Come insegnavano i nostri nonni una colazione da re, un pranzo da principi e una cena da poveri sono conoscenze valide da millenni. Da qui dobbiamo ripartire».

Longevità

Sardegna terra di centenari e questa caratteristica è legata anche a fattori dell’alimentazione. «La lunga vita sia accompagnata da salute fisica e mentale: abbiamo esempi di centenari sardi che mantengono la loro attività», segnala Alessandra Guigoni, antropologa culturale. «Dove si vive ha un impatto su come si invecchia: non a caso due Blue Zone su cinque sono nel Mediterraneo. La biodiversità sarda è strategica, con prodotti selezionati dalle comunità diventati parte della loro dieta. L’elisir di lunga vita, come certificato da vari studi, è dato da diversi fattori ma bisogna praticare uno stile di vita più attento e consapevole».

Vino, con moderazione

E con moderazione può avere un fattore anche il vino, come sottolinea Roberto Pisano, medico, sommelier e delegato dell’Accademia Italiana della Cucina: «L’alcool è un tossico, serve giudizio. Il rischio lo possiamo contenere con un’unità alcolica (12 grammi di alcool - 330 ml di birra da 5°, 125 ml di vino da 12° o 40 ml di superalcolico da 40°) al giorno per le donne e le persone con più di 65 anni, due per gli uomini e zero sotto i 18 anni. E non bisogna bere in gravidanza, in fase di allattamento o se bisogna guidare. Purtroppo una grossa fetta di giovani generazioni esagera fin dagli 11-13 anni, solo per avere gli effetti collaterali: è l’approccio peggiore possibile all’alcool».

L’esempio

A concludere il convegno è intervenuto lo chef Luigi Pomata, sottolineando la necessità di insistere sulla qualità nel mangiare. «Fin dai bambini: le nuove generazioni non sanno come è fatta una melanzana o un pomodoro», avverte. «Stiamo perdendo questa cultura, così come la stagionalità e le lunghe cotture, ma è la base. Mangiare è nel nostro DNA: noi lavoriamo materie prime del territorio, con un contatto diretto col produttore». Con un avvertimento: «Se si mangia bene non bisogna guardare il conto».

