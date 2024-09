Cibo e giochi per i bimbi del Kosovo 

Dalla distribuzione di medicinali alla consegna di derrate alimentari, ma anche giochi donati ai bambini per strappare un sorriso ai più piccoli e fare ogni giorno tutto ciò che possa aiutare le famiglie ancora devastate dall’incubo della guerra. È un maresciallo cagliaritano, Massimo Pirali, 58 anni, comandante della Stazione dei Carabinieri di Pirri, uno degli uomini che in questi mesi si sono maggiormente impegnati per il funzionamento della cosiddetta Multinational Specialized Unit (Msu), l’unità della missione Kfor guidata dalla Nato, che ormai da anni continua a operare a sostegno delle varie comunità residenti in Kosovo.

I sardi

A comando del battaglione Msu, l’unità specializzata multinazionale dell'Arma dei Carabinieri con funzioni di peacekeeping, assistenza umanitaria, polizia civile e militare, nel corso dell’operazione in terra balcanica c’è un ufficiale cagliaritano, il colonnello Marcello Sardu, il responsabile della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Cagliari che da mesi è in missione nei Balcani assieme al numero uno della Stazione di Pirri.

Aiuti umanitari

Proprio in questi giorni i militari della Msu stanno procedendo alla consegna di pacchi alimenti e beni di prima necessità a tutte le famiglie bisognose in diversi comuni sia di etnica albanese che di etnia serba. Tra coloro che materialmente si recano nei centri – già dilaniati dalla guerra degli anni Novanta – c’è proprio il maresciallo Pirali che coordina la distribuzione di aiuti per gli adulti e giocattoli per i più piccoli (per questo ha ricevuto anche la medaglia al merito della Croce Rossa del Kosovo). L'attività della Cimic (dall’inglese Civilian and Military Cooperation) viene svolta a favore di tutte le famiglie povere o che hanno necessità di assistenza, a prescindere dall’etnia. In prima fila, oltre ai carabinieri, c’è proprio la Croce Rossa. Alcune donazioni vengono fatte anche ai monasteri ortodossi che, dal canto loro, assistono comunque ogni giorno anche una autonoma rete di nuclei familiari in stato di necessità.

La missione

La Kosovo Force (Kfor) è una forza militare internazionale guidata dalla Nato – su mandato delle Nazioni Unite - che, ormai da vent’anni, si occupa di ristabilire l’ordine e la pace in Kosovo, dopo la sanguinosa guerra che venne combattuta dal febbraio 1998 all'11 giugno 1999. La regione è amministrata dall’Onu, dopo la dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008. Dopo la crisi umanitaria seguita al conflitto, per anni la tensione tra gruppi etnici è rimasta molto alta. Compito dei 3400 tra militari e civili della Kfor (costituita da 27 nazioni) è quello di garantire la sicurezza della popolazione civile e assistere le famiglie bisognose, uscite devastate dalla guerra. In questo scenario stanno lavorando – ormai da mesi – i due militari cagliaritani che torneranno nell’Isola a novembre.

