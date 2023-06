Cibo e cure pagati, i cani trovano famiglia 

Attualmente sono 61 quelli ancora nel canile e che i monserratini possono continuare ad adottare con gli incentivi. Il 28 febbraio è stata aggiunta sul sito del Comune la sezione “Benessere animale”, da dove si può consultare il database con le schede dei randagi recuperati a Monserrato e ospiti del rifugio, disponibili per i residenti in città. Per incrementare ancora di più il numero di adozioni e sensibilizzare al rispetto degli amici a quattro zampe in generale, l’assessorato con delega al Benessere animale guidato da Paola Piroddi a giorni firmerà la convenzione, già predisposta, con Leidaa Sardegna (Lega italiana difesa animali e ambiente), la quale collaborerà anche con l’ufficio competente, a varie attività: supporto alla predisposizione del regolamento per i diritti degli animali, campagne di informazione, consulenza e sensibilizzazione alla cittadinanza, promozione di iniziative anche in ambito scolastico, consigli a chi possiede un cane o un gatto su come gestirli e altro ancora.

La campagna di adozioni voluta dal Comune di Monserrato, che comprende anche incentivi non economici come forniture di cure veterinarie e cibo, sta dando i suoi frutti. Sono 4 i cani adottati dalle famiglie monserratine dal rifugio Shardana di Selargius da inizio marzo a oggi.

La convenzione

La collaborazione

«Siamo felici di collaborare con il Comune di Monserrato», dice la presidente di Leidaa Anna Rita Salaris, «vogliamo incentivare anche l’adozione dei cani anziani, purtroppo ancora poco diffusa. Inoltre, ci occuperemo dei gatti presenti in città, contribuendo a fare un censimento delle colonie feline e interventi di cura e sterilizzazione, in accordo con la polizia locale».

L’amministrazione sta firmare una convenzione (anche questa già predisposta), con il Nogra, ossia le guardie rurali, per incrementare la vigilanza del territorio con lo scopo di far rispettare l’ambiente contro l’abbandono dei rifiuti e assicurarsi che i proprietari di cani raccolgano le deiezioni, usino il guinzaglio e la museruola quando serve, e abbiano messo il microchip ai loro animali. «Le due convenzioni ci consentiranno di portare avanti gli obiettivi dell’ufficio Benessere Animale», dichiara l’assessora Piroddi. «Sono molto soddisfatta dei risultati che stiamo raggiungendo in questi pochi mesi di avvio dell’ufficio». Per il sindaco Tomaso Locci, lo spirito di collaborazione è importantissimo «se si vogliono raggiungere determinati obiettivi. I nostri cittadini hanno già un grande cuore nei confronti degli animali, ma la sensibilizzazione alle adozioni deve comunque continuare, perché non è mai abbastanza ed è per questo che stiamo per firmare le convenzioni con Leidaa e il Nogra, quest’ultimo peraltro già attivo a Monserrato negli ultimi tre anni». E annuncia che, con il supporto di Leidaa, verranno presto organizzate delle giornate nelle piazze nelle quali verranno portati i cani del rifugio Shardana per farli conoscere da vicino alle persone che in queste occasioni potranno adottarli. La stessa cosa verrà fatta con i gatti randagi del territorio.

