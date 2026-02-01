VaiOnline
Santadi.
02 febbraio 2026 alle 00:34

Cibo e cultura del territorio 

Nei giorni scorsi Santadi ha ospitato il primo incontro organizzativo per la giornata “Un Fiore del Sulcis 2026”, iniziativa nata nell’ambito del bando “Fosmit 2024 Unione dei Comuni”, che coinvolge cinque comuni montani: Nuxis, Santadi, Tratalias, Perdaxius e Villaperuccio. «L’appuntamento», ha fatto sapere tramite un post il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri, «si svolgerà tra la fine di aprile e la metà di maggio e avrà come protagonisti la valorizzazione culturale e gastronomica del territorio».

