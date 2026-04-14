Cibo e archeologia in vetrina per i tour operator stranieri 

Il Sulcis si racconta al mondo attraverso la sua storia millenaria e un patrimonio archeologico di straordinaria ricchezza. Prende il via oggi il "Fam trip” promosso nell’ambito del primo Festival di Archeologia Sulcitana, organizzato dal Parco Archeologico di Sant’Antioco e sostenuto dalla Regione. Otto esperti del settore turistico, tra tour operator e giornalisti provenienti da Stati Uniti e Regno Unito, sono arrivati nel territorio per scoprire da vicino i suoi tesori e contribuire alla loro promozione nei circuiti internazionali.

Il programma prevede un itinerario immersivo tra alcuni dei siti più rappresentativi del Sulcis: Pani Loriga alla Necropoli di Montessu, la Basilica di Sant’Antioco Martire, il Tempio di Antas e il sito di Monte Sirai. Non mancheranno tappe al Nuraghe Seruci, al Museo Archeologico di Sant’Antioco, al Tophet e alla Necropoli punica, insieme a momenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche locali, come il cous cous e il Carignano di Calasetta. L’iniziativa punta a presentare in modo integrato il sistema dei beni culturali e paesaggistici del territorio, favorendo l’incontro diretto tra operatori e realtà locali. Un’occasione strategica per rafforzare la visibilità del Sulcis-Iglesiente e costruire una narrazione condivisa e consapevole della sua identità. Il “Fam trip” rappresenta infatti uno dei momenti chiave del Festival, non solo come evento conclusivo ma come concreta azione di promozione territoriale. La manifestazione proseguirà fino a domenica 19 aprile, coinvolgendo i comuni del territorio.

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