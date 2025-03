Cibo da strada, furgone a fuoco 

Incendio nella notte a Sinnai con le fiamme che hanno aggredito e completamente distrutto un caravan per fast food da strada: il fumo ha danneggiato anche l'esterno di un vicino fabbricato. Immediato l'allarme con diverse persone che si sono riversate in strada.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e una squadra di Vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e domato il rogo. Subito dopo gli stessi pompieri hanno messo in sicurezza il sito e avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo che potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito.

Le indagini vengono condotte dai carabinieri della stazione di Sinnai e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu. Si parla di un possibile cortocircuito senza però escludere il dolo. (red. pro.)

