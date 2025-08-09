Cibo, cultura e concerti Gli eventi di Ferragosto 

Concerti, esperienze enogastronomiche, spettacoli, feste religiose, aperture straordinarie: la settimana di Ferragosto offre un ricco calendario di appuntamenti per chi decide di rimanere in città.

Cinema

Per tutta la settimana, a Sa Manifattura, la rassegna cinematografica Nottetempo 33 propone una selezione di film italiani e internazionali. La settimana inizia domani con “No other land”, seguito martedì 12 da “Nonostante” di e con Valerio Mastandrea. Il 13 agosto in programma “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, mentre il 14 spazio alla brillante commedia “Follemente” di Paolo Genovese. Il giorno di Ferragosto sarà proiettato “Madame Clicquot” mentre il 16 agosto arriva “100 litri di birra”. Domencia 17 la settimana si concludera con il film iraniano “Shayda”.

Musica e cibo

Giovedì 14, fino a domencia 17, Marina Piccola ospita il “Food music experience”, quattro serate con musica, balli e proposte gastronomiche regionali, nazionali e internazionali. Presenti anche stand espositivi, con la possibilità di consumare birre artigianali e cocktail. L'ingresso è gratuito.

Concerti

Il giorno di Ferragosto, Sant'Elia si trasforma in un palco dedicato all'hip hop con una serata che vedrà protagonisti tra gli altri il gruppo dei Sa Razza (Quilo, alias Alessandro Sanna, e Ruido, alias Fabio Leoni), uno dei pilastri della scena musicale in Sardegna, pionieri del rap nell’Isola.

