VaiOnline
Programma.
10 agosto 2025 alle 00:37

Cibo, cultura e concerti Gli eventi di Ferragosto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Concerti, esperienze enogastronomiche, spettacoli, feste religiose, aperture straordinarie: la settimana di Ferragosto offre un ricco calendario di appuntamenti per chi decide di rimanere in città.

Cinema

Per tutta la settimana, a Sa Manifattura, la rassegna cinematografica Nottetempo 33 propone una selezione di film italiani e internazionali. La settimana inizia domani con “No other land”, seguito martedì 12 da “Nonostante” di e con Valerio Mastandrea. Il 13 agosto in programma “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, mentre il 14 spazio alla brillante commedia “Follemente” di Paolo Genovese. Il giorno di Ferragosto sarà proiettato “Madame Clicquot” mentre il 16 agosto arriva “100 litri di birra”. Domencia 17 la settimana si concludera con il film iraniano “Shayda”.

Musica e cibo

Giovedì 14, fino a domencia 17, Marina Piccola ospita il “Food music experience”, quattro serate con musica, balli e proposte gastronomiche regionali, nazionali e internazionali. Presenti anche stand espositivi, con la possibilità di consumare birre artigianali e cocktail. L'ingresso è gratuito.

Concerti

Il giorno di Ferragosto, Sant'Elia si trasforma in un palco dedicato all'hip hop con una serata che vedrà protagonisti tra gli altri il gruppo dei Sa Razza (Quilo, alias Alessandro Sanna, e Ruido, alias Fabio Leoni), uno dei pilastri della scena musicale in Sardegna, pionieri del rap nell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  