Cibo “Autentico” 

Nuovo appuntamento oggi alle 15 su Videolina con “Autentico. Il gusto dell’Isola – Dalla terra alla tavola" a cura di Stefano Birocchi.

Sulla vetta del Monte Gonare, tra Orani e Sarule, la cucina incontra il paesaggio e diventa spettacolo. Puntata speciale con lo chef e creator digitale Max Mariola, tra i più seguiti sui social, con oltre 10 milioni di follower. Con Stefano Birocchi si cimenterà in una preparazione in quota utilizzando i migliori prodotti della filiera locale: dalla fregula artigianale di Villasor al bue rosso del Montiferru, dal pecorino di Olzai all’olio extravergine nuorese. Un viaggio tra gusto e identità che coinvolge produttori, istituzioni e comunità.