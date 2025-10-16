“Cibo angelico”, oggi lo spettacolo di Mariella Fabbris 

A Casa Artizzu-Atzeri, in via del Progresso, stasera alle 20 andrà in scena “Cibo angelico”, show teatrale di e con l’attrice Mariella Fabbris, tratto dal racconto di Antonio Tabucchi “I volatili del Beato Angelico”, regia di Ilaria Nina Zedda.

Fabbris interpreta una contadina appassionata del suo orto, fedele alla sua terra, preoccupata per la troppa frequentazione di angeli che cadono dal cielo. Trasformerà il racconto originale fondendo la passione per il cibo a quella per il teatro di parola. Da questa intuizione nasce una narrazione nuova: la cucina tradizionale e i ricordi familiari. Sin dal pomeriggio Fabbris preparerà gli gnocchi e le persone del pubblico potranno unirsi a lei nella preparazione. Lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra Il crogiuolo e L'aquilone di Viviana, è riservato a soli 20 spettatori, perciò la prenotazione è obbligatoria. Chiamare il numero 3348821892.

