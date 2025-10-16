VaiOnline
Quartucciu
17 ottobre 2025 alle 00:29

“Cibo angelico”, oggi lo spettacolo di Mariella Fabbris 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Casa Artizzu-Atzeri, in via del Progresso, stasera alle 20 andrà in scena “Cibo angelico”, show teatrale di e con l’attrice Mariella Fabbris, tratto dal racconto di Antonio Tabucchi “I volatili del Beato Angelico”, regia di Ilaria Nina Zedda.

Fabbris interpreta una contadina appassionata del suo orto, fedele alla sua terra, preoccupata per la troppa frequentazione di angeli che cadono dal cielo. Trasformerà il racconto originale fondendo la passione per il cibo a quella per il teatro di parola. Da questa intuizione nasce una narrazione nuova: la cucina tradizionale e i ricordi familiari. Sin dal pomeriggio Fabbris preparerà gli gnocchi e le persone del pubblico potranno unirsi a lei nella preparazione. Lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra Il crogiuolo e L'aquilone di Viviana, è riservato a soli 20 spettatori, perciò la prenotazione è obbligatoria. Chiamare il numero 3348821892.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria»

Todde dopo la sentenza della Consulta:  «Pietra tombale sul caso decadenza» 
Roberto Murgia
Regione

«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità»

Riforme, la voce degli ex presidenti nella commissione per la Statutaria 
Sanità

Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci»

Accampati sotto il Consiglio regionale promettono una mobilitazione a oltranza 
Sara Marci
Maltempo

Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade

Un breve nubifragio nel pomeriggio è bastato a mandare in tilt il capoluogo 
Pensioni

«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano»

E sulla Sardegna lancia l’allarme: «Pochi giovani al lavoro, siete a rischio» 
Emanuele Floris
Emigrati

Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche

Nel 1972 il primo incontro nell’Isola «Nessun delegato sarà escluso dal voto» 
Caterina Fiori
Il caso

Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi»

La delusione di Stefano Mura: «Non potrò più insegnare alle Medie»  
Francesco Pintore
Manovra

Intesa sul prelievo alle banche

Vertice dopo lo scontro Lega-FI, il testo oggi in Consiglio dei ministri 