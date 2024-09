Cibi, profumi e danze dal mondo 

Una cosa è certa: niente come Kumbidus riesce ad animare via Eligio Porcu, riportandola agli antichi fasti. La festa multietnica organizzata dall’associazione Sette Note e Più assieme al Centro commerciale naturale della via dello shopping e all’Associazione turistica quartese con il contributo del Comune, anche ieri sera ha fatto il boom di presenze con centinaia di persone che hanno affollato la strada fino a tardi per gustare i cibi del mondo proposti dalle comunità straniere presenti in città e per ballare ai ritmi sfrenati delle loro danze.

Numeri da record

Un’edizione da record con ben 18 stand dalla Repubblica Dominicana, Ucraina, Cuba, Bosnia, Filippine, Colombia, Algeria, Marocco, Messico, Brasile, Cile, Argentina, Haiti, Libano, Grecia, India e ovviamente la Sardegna. Non poteva che essere festa grande tra dolci, riso e tanta carne, che resta la pietanza preferita in ogni Paese. Uno spaccati degli stranieri residenti in città che sono ormai tanti: 2.337 stando all’ultimo censimento. La maggior parte sono uomini, 1.235, provenienti soprattutto da Senegal, Nigeria, Marocco, Pakistan, Germania, Mali, Bangladesh e Gambia. Mentre le donne sono 1.102: Ucraina, Romania e Cina le località d’origine più numerose, seguite da Senegal, Nigeria, Polonia e Russia.

I protagonisti

Tra gli stand più colorati e pieni di allegria c’è quello dell’algerina Amari Badra ormai habitué di Kumbidus sin da quando l’iniziativa si chiamava “Festa dei Popoli” e si teneva nel parco di Pitz’e Serra. «In città ci sono tanti algerini» racconta, «tra cui anche tanti non in regola che sono arrivati con i barconi, perché i giovani scappano dal regime e vengono qui a cercare lavoro». Lei in città c’è dal 1982, «sono venuta con mio marito. Miei figli sono nati tutti a Cagliari e ci sentiamo perfettamente integrati». Amari è un vulcano di simpatia mentre distribuisce senza sosta cous cous, the arabo e dolci arabi: «Quest’anno abbiamo fatto le cose in grande». La new entry è la greca Eleni Ampodropolou che con suo marito quartese, ha aperto le porte della sua casa a Flumini per creare la prima esperienza di home restaurant. Eleni ha portato l’insalata greca e lo tzatziki una sorta di antipasto a base di yogurt.

Danze e canti

In via Porcu si mangia e ci si scatena con i balli guidati dalla splendida Emelina Rodriguez: «Ho sempre partecipato a questa iniziativa. Sono arrivata qui 26 anni fa e mi sono sempre sentita accolta, nessun problema di integrazione». Natalia Khomyakova invece è Ucraina: «Sono arrivata 20 anni fa e cucinare e la mia passione ma anche il mio lavoro». Il suo Paese però le manca: «Ho ancora tanti amici lì, c’è gente che è rimasta senza niente e ci sono tristezza e tanto dolore». Sorridono felici invece le cubane KIrenia Caido e Yusleikis Aguero: «A Quartu i cubani sono tanti. Il motivo? Qui si sta benissimo».

