Cibi freschi per gli scolari 

Turri (capofila), Siddi e Ussaramanna gestiscono in maniera associata il servizio di mensa per, rispettivamente, la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado. Per l’anno scolastico 2023-24 il servizio è in affidamento ed è stata deliberata la relazione istruttoria. Il menu, attenendosi a quanto stabilito dalla Asl 6, dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta, assolutamente freschi. Il menu giornaliero dovrà, inoltre, essere affisso in sala pranzo. Il Comune capofila supervisionerà. (g. g. s.)

