Ciaspolate sul Gennargentu, tanti eventi nel fine settimana 

In attesa che l’impianto di risalita del Bruncu Spina venga collaudato, ridando agli appassionati la possibilità di sciare, gli operatori turistici promuovono la montagna innevata. Per sabato e domenica (se le condizioni meteo dovessero essere favorevoli) sono in programma diverse ciaspolate sul Gennargentu. «Stiamo ricevendo diverse telefonate - spiega la guida turistica Paolo Mulas - se il clima lo consentirà saremo operativi già dai prossimi giorni. Abbiamo a disposizione 40 equipaggiamenti professionali. Insieme al collega Antonello Nonne e altre guide professionali puntiamo a regalare un’esperienza unica». Precisa: «Siamo tutti iscritti al registro regionale, idem i nostri collaboratori. L’itinerario è diversificato, di solito al mattino da Tascusì proseguiamo fino ad Artilai, nel pomeriggio Bruncu Spina e Monte Spada. La tappa a Punta La Marmora la riserviamo solo a escursionisti esperti ed allenati, richiedendo una giornata intera di cammino».

A Desulo ci si attrezza per far ripartire la pista da sci sintetica di ‘S’Arena”. Dice il sindaco Gian Cristian Melis: «Stiamo velocizzando i tempi della burocrazia per acquistare entro marzo il tapis roulant della pista, rubato nel 2020. Puntiamo a ridare un servizio essenziale, beneficiando degli insegnamenti dei maestri dello sci Club Gennargentu e della società castanicola. Lavoriamo per reperire le risorse su una pista d’erba vera, multistagionale». (g. i. o.)

