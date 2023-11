Ciaran, le vittime sono sette 

Firenze. Sale a 7 il bilancio dei morti per il maltempo che ha colpito la Toscana il 2 novembre. L'ultima vittima, Gianni Pasquini, 69 anni, è stata ritrovata ieri mattina in un campo di mais a Campi Bisenzio (Firenze), il territorio tra i più colpiti da questa ondata, dove sono finiti sott'acqua 800 ettari di territorio. Ancora disperso un 84enne a Prato: la vettura che guidava, tornando a casa, è stata trovata accartocciata in un terreno alluvionato ma dell'uomo nessuna traccia.

Intanto inizia la conta dei danni che ammonterebbero a 300 milioni tra pubblico e privato. La macchina dei soccorsi continua a lavorare a pieno ritmo senza sosta, solo i vigili del fuoco spiegano che nelle cinque province toscane colpite dall'alluvione sono già 2.500 gli interventi fatti, con 570 uomini in azione e 150 automezzi. A Quarrata (Pistoia) le squadre dei pompieri hanno aiutato a evacuare con un mezzo anfibio anche una neonata insieme ai genitori. Il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio ha sorvolato con il presidente della Regione Giani le zone alluvionate, per fare il punto sulla situazione. Curcio ha annunciato la firma della prima ordinanza d'intesa con la Regione, dopo il riconoscimento dell'emergenza nazionale, che permetterà di mettere a disposizione le prime risorse per aiutare la popolazione.

«Più di 1.000 volontari stanno lavorando - ha spiegato -, ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale. Il tema vero è l'impiego dei mezzi in un territorio molto ampio, per questo abbiamo chiesto anche il rafforzamento dei centri di coordinamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA