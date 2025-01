Cecilia Sala è in Italia. È stata Giorgia Meloni, a fine mattinata, a dare la notizia del rilascio della giornalista: il volo di Stato era appena decollato da Teheran. La 29enne era stata arrestata il 19 dicembre. Per il Governo (a Ciampino, con i genitori e il fidanzato, c’erano la premier e Tajani) un risultato straordinario. Sullo sfondo, l’accordo, non rivelato, con l’Iran.

