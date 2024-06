“Ciao Simoneddu”, l’ultimo saluto al ragazzo generoso 

“Ciao Simoneddu, ragazzo buono e generoso”. Lo chiamavano così gli amici e un po’ tutto il paese di Muravera, quel paese che ieri pomeriggio si è stretto in un lungo abbraccio per l’ultimo saluto. Perché Pisu era una perla rara in un mondo sempre più avido e frenetico: un’anima gentile, pronto ad aiutare gli altri e rispettoso di tutti. «Era davvero buono e generoso - ha ricordato padre Ignazio Pili - ogni volta che mi incontrava mi diceva: don, se hai bisogno io ci sono. Per noi tutti Simone è stato un dono».

E poi amava quella festa di quartiere che lui e un gruppo di giovani avevano fatto rivivere, poco più di dieci anni fa, assieme allo storico parroco don Emilio (anche lui ha concelebrato): la festa di Santa Lucia. Era un “obreri”, e proprio i ragazzi del comitato di Santa Lucia lo hanno accompagnato fra le lacrime. Amava anche il mare Simone, quel mare dove forse era diretto la notte dell’incidente seduto sul sedile del passeggero della moto guidata da Giuseppe Murru (ricoverato a Cagliari ma per fortuna non in pericolo di vita). «Simoneddu, forse è meglio rientrare a casa». Un giro veloce, di quelli che in cinque minuti sei di rientro. Era l’una del mattino del 30 maggio. Simoneddu non è più tornato. Resta il suo sorriso e l’amore che ha donato a chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo. O anche solo di incrociarlo per strada. (g. a.)

