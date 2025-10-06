«Ciao Pino, maestro di libertà» 

Due giorni di ricordi, abbracci, voci rotte dalla commozione. E un lungo applauso ad accompagnare il feretro. Nel cimitero di San Pietro è stato un incessante via vai di colleghi, insegnanti, collaboratori, studenti di ieri e di oggi, genitori e cittadini comuni: tutti lì per l’ultimo saluto a Pino Tilocca, dirigente scolastico dell’Istituto superiore “De Castro-Contini”, scomparso improvvisamente sabato notte, stroncato da un infarto. Fino a poche ore prima era accanto ai suoi studenti, a sostenere la popolazione palestinese. «Il weekend lungo si conclude con la piazza delle studentesse e degli studenti. Calde e caldi come il sole, belle e belli come la luna», aveva scritto nel suo ultimo post sui social. Parole che suonano come un saluto gentile di un uomo che credeva nella libertà e nella giustizia.

«Perdita immensa»

Davanti alla camera ardente si respirava un dolore collettivo. «È una perdita immensa. C’è un senso di smarrimento forte ma anche il fermo intento di continuare sulla strada che lui ha tracciato per noi, uniti come una famiglia», le parole di Giovanna Flore, referente del Liceo Artistico. Accanto a lei, la collega Barbara Zoa: «La più grande eredità è il sentirci una grande famiglia, libera di potersi esprimere con rispetto e di poter contare l’uno sull’altro». Gli studenti hanno portato il ricordo più luminoso. «Ci ha lasciato una scia di libertà, una delle cose a cui teneva di più - le parole di Giulia Piras - Ha sempre voluto che prima di essere studenti fossimo persone, cittadini liberi, consapevoli e attivi».

«Un vulcano di idee»

Dora Pinna, vice preside del De Castro-Contini, nasconde a fatica le lacrime: «Dieci anni di lavoro gomito a gomito: era un vulcano di idee, ogni giorno c’era un progetto nuovo. Sarà difficile, forse impossibile, ma continueremo a far vivere la scuola nel solco che lui ha tracciato». E poi tanti ex studenti, come Marco Mureddu, diplomato anni fa e oggi tornato nello stesso liceo come tirocinante. «È stato subito disponibile. Avrei voluto ringraziarlo di persona, ma non c’è stata l’occasione. Gli vorrò sempre bene». Centinaia i messaggi di cordoglio dal mondo della scuola, dalle istituzioni, dai sindacati, dalle associazioni, ma anche da centinaia di cittadini. «Con Pino Tilocca – ha dichiarato il sindaco di Oristano, Massimilino Sanna – la città perde un uomo che ha dedicato la sua vita alla scuola e alla formazione dei giovani, con passione, competenza e sensibilità».

Per il sindaco di Terralba, Sandro Pili, «il suo costante impegno per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi e la sua grande professionalità hanno contribuito a migliorare la scuola locale».

