VaiOnline
Il lutto.
07 ottobre 2025 alle 00:29

«Ciao Pino, maestro di libertà» 

In centinaia ieri per l’ultimo saluto a Tilocca, preside del “De Castro-Contini” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due giorni di ricordi, abbracci, voci rotte dalla commozione. E un lungo applauso ad accompagnare il feretro. Nel cimitero di San Pietro è stato un incessante via vai di colleghi, insegnanti, collaboratori, studenti di ieri e di oggi, genitori e cittadini comuni: tutti lì per l’ultimo saluto a Pino Tilocca, dirigente scolastico dell’Istituto superiore “De Castro-Contini”, scomparso improvvisamente sabato notte, stroncato da un infarto. Fino a poche ore prima era accanto ai suoi studenti, a sostenere la popolazione palestinese. «Il weekend lungo si conclude con la piazza delle studentesse e degli studenti. Calde e caldi come il sole, belle e belli come la luna», aveva scritto nel suo ultimo post sui social. Parole che suonano come un saluto gentile di un uomo che credeva nella libertà e nella giustizia.

«Perdita immensa»

Davanti alla camera ardente si respirava un dolore collettivo. «È una perdita immensa. C’è un senso di smarrimento forte ma anche il fermo intento di continuare sulla strada che lui ha tracciato per noi, uniti come una famiglia», le parole di Giovanna Flore, referente del Liceo Artistico. Accanto a lei, la collega Barbara Zoa: «La più grande eredità è il sentirci una grande famiglia, libera di potersi esprimere con rispetto e di poter contare l’uno sull’altro». Gli studenti hanno portato il ricordo più luminoso. «Ci ha lasciato una scia di libertà, una delle cose a cui teneva di più - le parole di Giulia Piras - Ha sempre voluto che prima di essere studenti fossimo persone, cittadini liberi, consapevoli e attivi».

«Un vulcano di idee»

Dora Pinna, vice preside del De Castro-Contini, nasconde a fatica le lacrime: «Dieci anni di lavoro gomito a gomito: era un vulcano di idee, ogni giorno c’era un progetto nuovo. Sarà difficile, forse impossibile, ma continueremo a far vivere la scuola nel solco che lui ha tracciato». E poi tanti ex studenti, come Marco Mureddu, diplomato anni fa e oggi tornato nello stesso liceo come tirocinante. «È stato subito disponibile. Avrei voluto ringraziarlo di persona, ma non c’è stata l’occasione. Gli vorrò sempre bene». Centinaia i messaggi di cordoglio dal mondo della scuola, dalle istituzioni, dai sindacati, dalle associazioni, ma anche da centinaia di cittadini. «Con Pino Tilocca – ha dichiarato il sindaco di Oristano, Massimilino Sanna – la città perde un uomo che ha dedicato la sua vita alla scuola e alla formazione dei giovani, con passione, competenza e sensibilità».

Per il sindaco di Terralba, Sandro Pili, «il suo costante impegno per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi e la sua grande professionalità hanno contribuito a migliorare la scuola locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu