«Ciao papà, ora penserò io alla famiglia» 

Don Onofrio Serra, parroco di san Giorgio, cita «san Paolo, martirizzato, e Gesù che annunciò ai discepoli che andava verso il Padre. Le prime comunità hanno visto tanti martiri, con coraggio e nonostante le difficoltà hanno riposto la loro fede in Dio. Pur nelle nostre fragilità continuiamo ad avere speranze, il Signore non ci lascia soli. In un momento difficile, di disorientamento, ci troviamo impreparati a dare un significato a qualcosa di incomprensibile. Ci affidiamo a un momento di silenzio interiore perché Dio ci aiuti». E poi ancora: «Siamo qui per sentirci più forti, insieme. Ignazio lascia la famiglia ma continuerà a sorreggerla, anche di più».

Ignazio aveva 52 anni, lascia la moglie Lidia e il figlio maggiore Matteo, di 24 anni, e il minore di tredici. Un brutto incidente, un malore forse, che ha fatto volare la sua auto giù da quel cavalcavia sopra la 131. Andava al lavoro quando l’alba era ben lontana da sorgere, nel mercato ortofrutticolo dove si era fatto già da tempo conoscere e ben volere da tutti, nel box “Trans Frutta”. Tutto finito in una strada che qualcuno chiama “maledetta”. Ma ora non c’è tempo per le ipotesi, solo per la riflessione e la difficoltà per tanti di accettare che si possa perdere un padre, un fratello, un marito, un amico, così giovane.

Giocano, i bambini, sul sagrato della chiesa di San Giorgio, proprio davanti al carro funebre. Per loro è ora di uscire, la scuola don Bosco ha appena chiuso. Di fronte al tempio, dei ragazzi appena di poco più grandi di loro sono tutti in piedi, come sull’attenti, nei gradini della chiesa di san Giorgio. È l’addio a Ignazio Melis e loro sono i compagni di classe del figlio Nicola, dall’istituto comprensivo di Sestu, seconda F.

La tragedia

Il ricordo

Il lutto

Una forza che si legge negli sguardi composti e coraggiosi dei familiari, nelle parole del giovane Matteo che già dice «ora penserò io a mamma e Nicola» e ha seguito parzialmente le orme paterne aprendo un negozio. La forza che vogliono dare tutti i sestesi che hanno affollato la chiesa. C’è anche il fratello Onofrio: «Stavo facendo i preparativi per una nuova attività che aprirò a Londra, poi è arrivata questa tragedia; e giovedì dovrò partire», dice con la voce che trema. Alle esequie ci sono i colleghi e gli amici, che lo raccontano come un uomo tranquillo e buono, che c’era sempre, per tutti. La sua lezione più grande. Quando la bara viene portata fuori scatta un lungo applauso. Su di essa anche una sciarpa della Juventus, dono di Matteo. Mentre i compagni di classe di Nicola si mettono in fila per abbracciarlo, uno ad uno, e gli danno la forza di sorridere.

